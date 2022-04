POR: ESTEFANY VALLADARES

Denisse, ¿cuál es tu peor defecto?

A veces soy muy impulsiva, pero cada año que pasa sigo aprendiendo, poco a poco, a controlar ese carácter.

¿Le tienes miedo a la muerte?

No. No me quiero morir, me quiero quedar en este mundo todo lo que Dios me permita. Pero no siento miedo, porque cuando me toque estoy segura de que me iré en paz.

¿Siempre quisiste ser mamá?

Siempre. Los años fueron pasando y sin darme cuenta ya había cumplido 40 y no había sido mamá. Pero la vida me dio el regalo más increíble, mi Paloma.

¿Te gustaría volver a bailar en ‘El gran show’?

No sé si bailar. Pero yo siempre soy feliz de trabajar con Gisela.

¿Por qué crees que hay tantos ‘ampays’ en el programa de Gisela?

Voy a serte sincera, si se generan relaciones o vínculos entre artistas, no le echen la culpa a nuestro arte, es simplemente porque quieren. Como adultos sabemos qué hacer con nuestras vidas.

¿Qué les dirías a las personas que criticaron duramente la película ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’?

Que paren. Parece que la profesión de muchos es destruir a los demás que sí son productivos.

¿Te volverías a casar?

El amor no tiene edad y uno no debe decir nunca jamás… porque nunca sabes lo que pueda pasar.

‘Todos vuelven’ es un musical que remueve emociones y hace llorar a más de uno...

Hacemos lo que hacemos para poner en el escenario obras que nos hagan reflexionar, que nos conmuevan, que nos den ánimo y esperanza. Si eso nos arranca una carcajada o una lágrima, pues bienvenidas. Queremos abrazar nuestras diferencias y celebrar nuestra diversidad. Este musical busca eso.

La reacción de Érika Villalobos es admirable, ¿hablaste con ella después del escándalo?

Érika es una profesional. En el teatro decimos que la función debe continuar. En los momentos difíciles, nosotros acudimos a nuestra pasión, y estar en una obra como esta es una responsabilidad inmensa que Érika aceptó con todo el profesionalismo que la caracteriza.

