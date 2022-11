La vedette Deysi Araujo criticó a Giuliana Rengifo y le recomendó analizar bien a los hombres, pues cuando te esconden y no te oficializan eres ‘la otra’. Además, señaló que se encuentra llevando terapia junto a su pareja, el juez Jackson Torres para sacar adelante su relación.

“A mí me ha llamado mucho la atención lo de Giuliana porque es una mujer grande. Hoy en día las mujeres debemos de analizar bien a los hombres, pues nos tenemos que valorar. El hombre que no te oficializa, que te esconde, no quiere nada serio y eres ‘la otra ’”, comentó la pelirroja.

Luego añadió que estar siempre en este tipo de relaciones es tóxico.

“El estar dando vueltas en este tipo de relaciones solo demuestra que es una persona tóxica. Hay que amarse mucho porque todo esto hace daño a terceras personas. He vivido relaciones tóxicas, he sufrido, pero ya no quiero nada de eso, llevé terapia y me recuperé”, dijo Deysi Araujo.

Finalmente, señala que como muchas mujeres piensa que nadie puede ser feliz sobre las lágrimas de otra mujer. “En la vida siempre se debe actuar bien, sin hacerle daño a nadie. Nadie puede ser feliz a costa de las lágrimas de otra mujer”, añadió.

VA A TERAPIA

La animadora Deysi Araujo contó que está tomando terapia de pareja con el juez Jackson Torres, pues desean salvar su relación amorosa de más de ocho meses y con planes de matrimonio.

“Ahí vamos, tratando de empujar la carreta, viendo si las cosas funcionan. La semana pasada decidimos ir a terapia de pareja porque queremos salvar la relación y vamos a ver cómo van las cosas porque ya había tirado la toalla. Son doce sesiones, una vez por semana iremos juntos y, de forma individual, igual”, contó la pelirroja.

¿Y cómo te va en el trabajo?

Bien, gracias a Dios este años me fue muy bien, tengo contratos a fin de año para Cusco, trabajo no me falta y ayer acabamos de estrenar la canción ‘Malagradecida’ de ‘Jheri Band’, donde soy la modelo del videoclip.

DEYSI ARAUJO ANUNCIÓ EL FIN DE SU ROMANCE CON JUEZ

Recordemos que hace unas semana la pelirroja Deysi Araujo dio por terminado su romance, de ocho meses, con el juez Jackson Torres ya que los ‘celos pueden más que el amor’ y afirmó que la relación se estaba volviendo tóxica. Además, comentó que a estas alturas de su vida nadie puede decirle lo que tiene que hacer.

“Ya no va más la relación y por respeto a mi familia y a su familia no daré más detalles. Sólo puedo decir que él no estaba preparado para estar con una figura pública”, dijo la bailarina.

