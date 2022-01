La vedette Deysi Araujo comentó que planea dejar su casa en San Juan de Lurigancho debido a la inseguridad ciudadana que se vive en su barrio, luego de que hace menos de un mes hubo una balacera al costado de su domicilio.

“Estoy evaluando dejar mi casa en San Juan de Lurigancho y mudarme porque sigo con mucho temor por todo lo que ha pasado (balacera al costado de su casa), hay veces que hasta no puedo dormir recordando lo sucedido. Así que seguiré trabajando para poder juntar dinero, mudarme y tener tranquilidad junto a mi hijo”, dijo la vedette.

Todo cambio siempre es bueno...

Así dicen, espero que pueda lograrlo este año. Yo recibí el 2022 con mi madrina Susy Díaz y he hecho varias cábalas para tener salud, trabajo y prosperidad. Espero que todo pueda concretarse, pues soy una mujer de retos y de mucho trabajo.

¿No has pedido amor para este año?

No, ya no. Después de tantas malas experiencias he perdido un poco la fe en encontrar una persona adecuada para mí. Tengo muchos pretendientes, chicos que me invitan a salir y quieren ofrecerme regalos, pero veo que sus intenciones son solo para un momento y eso no estoy buscando, sino tener una relación seria, formar una familia y tener proyección al futuro.

ASUSTADA POR TEMBLOR

Hace unos días, Deysi Araujo y Jossmery Toledo contaron cómo las sorprendió el temblor que la madrugada de ayer despertó a los limeños y tuvo como epicentro el distrito de San Juan de Lurigancho donde ambas residen.

“Te juro que me asusté, porque los vidrios de mi ventana empezaron a vibrar horrible y creí que iban a reventar. Estaba en mi sala, me había quedado dormida en el mueble envuelta en mi toalla, pues acostumbro a dormir sin ropa en verano y desde la sala llamaba a mi hijo y le pedía que fuera a ver a mi mamá que ahora la tengo en mi casita cuidándola”, detalló.

Por tu zona hubo deslizamientos...

Sí, vi en las noticias, pero gracias a Dios no hubo víctimas, eso sí hay que estar atentos y tener nuestra mochila lista para salir de casa si las cosas se complican.

En tanto, Jossmery Toledo dijo que lo tomó con calma. ¿Jossmery, en tu barrio debió sentirse fuerte el temblor?

Sí, pero yo no me asusto, mis papás tampoco . Cuando se dan temblores pequeños en la zona, para nosotros es como si nada, siempre lo tomamos con calma. Mis papás me han enseñado a no desesperarme porque eso puede traer consecuencias más serias.