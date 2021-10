La pelirroja Deysi Araujo aclaró que el chico con el que fue ampayada, por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’, es solo un amigo y la abrazó porque ‘tenía frío’. Además, aseguró que le están espantando a los galanes.

Deysi estás de amores con el chico que te ampayaron.

No, él es mi amigo, no es nada mío. Solo me estaba acompañando a mis reuniones de trabajo.

Pero se ve que hay mucha confianza entre ustedes porque te abraza cariñosamente por atrás.

Yo le dije que me abrazara porque tenía frío y él bien obediente lo hizo (risas).

Entonces, hay un coqueteo.

No, nada, es mi amigo.

También se les vio ingresando a un hotel...

En ese hotel me estaba esperando un empresario que vino del norte para ver lo de un contrato. Estuvimos en la sala tomando un café y luego me acompañó a Barranco a otra reunión.

No tienes una relación con el chibolo.

No es nada mío y tampoco es un chibolo, tiene 31 años. Además a mí no me gustan los chibolos, me fijaría en alguien de 40 años para arriba. Ya no estoy para cambiar pañales.

No tendría nada de malo que estés con él porque estás soltera.

Sí, claro y él también. Pero en este momento no estoy pensando en tener algo con nadie. El amor llegará cuando tenga que llegar.

Pero tienes pretendientes.

Sí, pero con este ampay me van a espantar a los galanes.

Deysi Araujo sobre Jossmery y sus deseos de postular a la Alcaldía de SJL: “Que siga de embajadora”

Deysi Araujo, vedette y vecina ilustre de San Juan de Lurigancho pegó el grito al cielo, al oír la declaración de Jossmery Toledo de manifestar que le habían ofrecido para postular a la alcaldía de ese distrito.

“Ella recién está en pañales. Imagínate todavía tiene mucho por vivir y tiene que aprender. Tiene que tener educación, Jossmery ni siquiera ha vivido en el distrito”, afirmó la vedette.

“Que siga de embajadora, que se vaya a Tulum. Qué aprenda a trabajar. Acá se necesita gente trabajadora”, afirmó Deysi Araujo disparando con todo tras polémico comentario de Jossmery Toledo por decir que le han ofrecido postular a la alcaldía de San Juan Lurigancho.

el reconocido cómico ambulante “Mondonguito”, quien reside en ese distrito por más de 40 años alzó su voz de protesta cuando se entero que la ‘tomba’ Jossmery Toledo quiere ser alcalde.

“No me digas, me estás contando un chiste. ¿Estás gracioso? Esa mujer nunca ha vivido acá. Yo vivo acá años en ese distrito y nunca lo he visto, ni la conozco. ¡Qué hace dios que nos castiga!”, manifestó el cómico.