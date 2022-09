La animadora Deysi Araujo criticó a Giuliana Rengifo porque es una mujer grande y sabe que debe conocer muy bien a un hombre antes de aceptar salir con él, tras el escándalo que vive con el notario pucallpino. Además, cree que la cantante de cumbia solo busca generar titulares, pues antes ha estado utilizando al esposo de Magaly Medina, contando un hecho que sucedió años atrás.

“A estas alturas de la vida, una mujer grande, madura, entonces no le pueden pintar pajaritos, si ella sabía su situación entonces conocía las consecuencias, porque no es tonta para no darse cuenta. Primero siempre hay que averiguar bien sobre alguien que te pretende o te gusta. Los hombre siempre dicen muchas cosas, suelen mentir, pues muchos quieren darse un gusto y hay que estar muy atenta”, señaló Deysi Araujo.

¿Tú conoces al notario pucallpino?

No lo conozco, pero tengo muchos amigos que lo conocen, amigos de Pucallpa que le llevan artistas para sus reuniones. Hasta donde sé siempre ha estado rodeado de artistas, le gusta eso, pues existe gente que tiene obsesión con los artistas, con los famosos, y al parecer, como tiene dinero pues busca ser centro de atención... quizá, buscaba tener un poco de fama, se quiere dar a conocer.

¿Pecó de ingenua?

No creo, ella ha tenido dos matrimonios fracasados y creo que con eso se tiene que aprender, una mujer tiene que darse cuenta de quien te dice la verdad, y cuando están jugando contigo. Si alguien desde el primer momento no te quiere sacar a lugares públicos o cosas así, entonces, definitivamente tiene algo escondido. Una persona que te quiere bien te saca de la mano, orgullosamente te lleva a cualquier lugar y que todo el mundo se entere sin problemas. Porque cuando dicen eso de ‘por respeto a mi esposa’, entonces, que se quede encerrado en su casa y siga respetándola. Es una frase clásica que siempre usan los hombres.

¿Esto le hace daño a Giuliana?

Giuliana es grande y creo que más lo hace por un poco de fama porque para los artistas que son cantantes es un poco más difícil mantenerse vigente y, por eso, creo que siempre está tocando lo del notario de Magaly (Medina) y es un tema que ya pasó hace muchos años y no debería decirlo. Siempre sale a repetir, ‘yo estuve con él’, ‘me llamó' y todo, solo para generar titulares. Eso es hacer daño porque ellos tienen un matrimonio sólido. Como mujer no me parece, pues yo estaría casada y que otra mujer salga a decir ‘yo estuve con él’, una y otra vez... y eso, sin duda, afecta. Debería pensar antes de actuar.

TE PUEDE INTERESAR

Rafael explica por qué comparó a los hijos de Karla con ayuda a ollas comunes y reconoce error: “Me equivoqué”

Gigi sobre el caso de Dalia Durán: “Debe asegurarse que los niños estén bien y no sueltos en la calle”

Ex de Christian Ortiz se quiebra luego que le cerrara la puerta en la cara y no le permitiera ver a su hija: “Le gritaba como si tuviera la culpa”