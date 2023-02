La cantante Jessy Kate lamenta que su amiga Deysi Araujo tenga tanta mala suerte en el amor, tras terminar su relación con el juez Jackson Torres y revelar que lo mantenía, pues le pagaba el agua y la luz cuando vivían juntos. Además, le pide que siga disfrutando la vida y de los chibolos hasta que encuentre el hombre indicado.

“Me da pena que mi amiga no tenga suerte en el amor, pues es una mujer trabajadora y luchadora. No sabía los detalles de su relación con el juez, pero un hombre mantenido no vale la pena. Ella siempre ha tenido buenos pretendientes, pero esta vez parece que se enamoró y le ganaron los sentimientos”, señaló Jessy Kate.

Además, le recomienda que siga apostando por el amor pues en algún momento podrá conocer al hombre indicado para su vida y que para el amor no hay edad.

“Yo le recomiendo que siga apostando por el amor, ya va a llegar el hombre indicado a su vida. Y mientras que disfrute con los chibolos pues el colágeno es importante. A mí me escriben muchos chibolos, son mandados; pero por ahora he decidido estar soltera, sin compromiso”, dijo la cantante de cumbia

Asimismo, coincide con Deysi Araujo, al señalar que el juez la habría utilizado para hacerse conocido pues acaba de lanzarse como cantante.

“Yo también creo que él la ha utilizado, se ha aprovechado para hacerse conocido y ahora querer pegarla como cantante. Pero el público no es tonto y se dará cuenta de todo lo que está haciendo”, añadió.

“ME UTILIZÓ”

La animadora Deysi Araujo arremetió contra su expareja, el juez Jackson Torres, pues asegura que solo la ‘utilizó’ para hacerse famoso y lanzarse como cantante.

“He quedado sorprendida por su cambio porque al inicio de nuestra relación se mostraba como un hombre tímido y parecía que no mataba ni a una mosca, pero esos hombres son los peores. Así aparecen los buitres. Estuve ciega por amor y no me daba cuenta realmente de las cosas. Poco a poco me fue pidiendo que le presente a mis amigos artistas, me decía que suba fotos junto a él en mis redes sociales e incluso también me dijo para conducir un programa en YouTube. Jamás pensé mal, pero ya abrí los ojos y me he dado cuenta que solo me utilizó para lanzarse como cantante”, expresó Araujo.

¿Sientes que solo te utilizó?

Sí. He sido una tonta, recién he sacado mis conclusiones, antes estuve ciega y no me daba cuenta. Ya se le cayó la careta y se está mostrando tal cual es.

¿Jackson Torres ya es un capítulo cerrado en tu vida?

Sí. Sin embargo, el amor no se va de la noche a la mañana, aún queda el dolor porque él ha vivido varios meses en mi casa. Le he lavado sus calzoncillos y su ropa, pero estoy segura que todo va a pasar. Sé que ahora ya está con otra chica y que vive con ella en su casa. Eso no se hace, eso es lo que me duele.

