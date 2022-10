Deysi Araujo cumplió siete meses de relación con el juez Jackson Torres y dijo que aún no le da la ‘roca’, tampoco mete presión porque primero tiene que divorciarse. Pero la advierte que no será la eterna novia.

“La verdad es que no va bien, con Jackson ya cumplimos siete meses, nos vamos por el primer año. Estamos enamorados”, dijo la pelirroja

Ya no te cela tanto...

Ha mejorado muchísimo. Gracias a Dios nos va bien, él es muy detallista conmigo y me hizo un regalo muy bonito por los siete meses.

¿Qué te regaló?

Solo voy a decir que tuvimos una cena romántica, todo muy bonito.

Ahora que están de moda las bodas, ¿todavía no te ha dado la ‘roca’?

No, todo con paciencia.

Él ya quiere casarse...

Él ya me ha propuesto matrimonio, pero el tema es que estamos esperando que salga su divorcio. No podemos hacer nada hasta que se divorcie.

Esperemos que no se demore como Christian Domínguez que dice que desde hace 20 años no se puede divorciar...

Ya le di un plazo, si no se divorcia hasta esa fecha corto la relación. No voy a esperar como novia en altar hasta que me salga raíces.

No vas a ser la novia eterna.

Obvio que no..

Le estás metiendo presión.

Tampoco, pero creo que todo tiene su tiempo. Él me dice que en menos de un año sale su divorcio, y acabamos de cumplir siete meses, vamos a ver qué pasa. Tampoco voy a esperar eternamente que salga su divorcio.

Confías en él...

Uno no puede confiar tantos en los hombres. A mi edad, ya no confío en los hombres porque te pueden decir muchas cosas y no sabemos si es verdad. Él aparentemente está super enamorado de mí, pero no tengo la certeza al cien por ciento. Además él es 10 años menor que yo, hay mucha diferencia, pero como dicen para el amor no hay edad.

Tú también quieres casarte...

Desde el día uno que empezamos la relación siempre tuvimos el mismo sueño, el mismo objetivo, todo lo que tenemos planeado, pero el tema es que todavía no sale el divorcio sino ya estaríamos casados, de repente hasta embarazada.

¿Quieres ser madre otra vez?

Sí pero no puedo embarazarme, aunque él se muera por ser padre, porque tengo que pensarlo bien. Mientras él no se divorcie, yo tampoco puedo dar un paso más. Yo ya crie un hijo sola y no estoy dispuesta a volver a pasar por esa experiencia.

Volverías a ser madre después de 18 años...

Sería como empezar de cero, pero sí me gustaría. Me da ilusión tener la mujercita.