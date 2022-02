La bailarina Deysi Araujo contó que está próxima a cumplir 40 años y lo festejará a lo grande, con un show cajamarquino. Además, reveló que le gustaría ser nuevamente madre, pero el amor le es esquivo.

“Para mi cumpleaños, el 27 de febrero, voy a hacer un evento cajamarquino porque voy a cumplir 40 años, por fin lo dije”, afirmó entre risas.

Pero estás regia...

Ya estoy abuelita, solo de mente, el cuerpo todavía puede ja, ja, ja.

¿Cómo te sientes próxima a entrar en base 4?

Me siento bien, tengo mucho para dar todavía. Me gustaría enamorarme, mi corazón está solito, vacío y quisiera volver a ser mamá, a mis 40 años... yo la verdad, me muero por ser mamá, pero obviamente encontrando a la persona ideal, que hasta el momento no ha llegado.

¿Qué pasa con los pretendientes?

No sé, se me corren, me tienen miedo o no se sienten capaces de estar con una mujer emprendedora, poderosa, independiente. Entonces, creo que eso a los hombres les cohíbe, quieren una muchacha sumisa, chibola, que no sepa nada.

Ya no estás para ese tipo de relación.

En mi caso, yo elijo, ellos no. Las mujeres ahora decidimos quién entra a nuestra vida y quién no. Ese es el gran problema porque mientras más años pasan, más exigentes nos volvemos.

Tienes las cosas claras...

Exacto, no estaría con un chibolo ni mantendría a nadie.

Por eso festejarás tus 40 años por todo lo alto.

Sí, tengo para más todavía, por eso este 27 de febrero voy a celebrarlo a lo grande con una fiesta cajamarquina. Este es mi primer evento que voy a realizar y será en el local el Chelsea Cajacho, de Puente Piedra, con Sentimiento Yugurano, el Dúo Chotano y la banda típica Armonía y Juventud y mis invitados especiales son Manolo Rojas y Susy Díaz.

Deysi Araujo niega haber ingerido bebidas alcohólicas mientras tenía Covid-19: “Mi copa tenía agua”

A través de su cuenta de Instagram, Deysi Araujo, informó que dio positivo al COVID-19, motivo por el cual se ha visto obligada a suspender todos sus eventos programados para estos días a fin de cumplir con la cuarentena.

“Di positivo a la COVID-19. Los eventos que tenía programados los he postergado hasta recuperarme bien, y debo cumplir con mi cuarentena. Mil disculpas a mis seguidores. Gracias a todos por su preocupación, estoy estable con la bendición de Dios”, se lee en el comunicado que compartió con sus más de 500 mil seguidores en esta red social.

Luego, aclaró después de que publicara fotos tras el triunfo de la selección peruana ante Colombia, donde se le ve celebrando con una copa de vino en la mano pese a que estaba enferma.

“No estuve celebrando con vino, tenía la copa llena de agua, la gente que me conoce sabe que no soy de tomar alcohol. Además, vivo con mi madre y mi hijo, y estos últimos días estuve al 100% al cuidado de mi madre”, aseguró Deysi Araujo tras señalar que su progenitora también contrajo el coronavirus.