La pelirroja Deysi Araujo contó que acaba de cumplir seis meses de relación con su juez, Jackson Torres, pero han tenido algunos problemas ya que su novio es celoso y ella asegura que ' nadie me va a cambiar’.

“Recién tenemos 6 meses y ahí tratando de soportarlo a Jackson ja, ja, ja…No es fácil acostumbrarse, yo he estado más de dos años sola”, contó Deysi.

¿Ya están viviendo juntos?

No tanto así, pero siempre viene a mi casa y se queda.

Es que una relación es un trabajo a largo plazo...

Sí, es muy difícil de comprender y más cuando el hombre es celoso.

¿Jackson es celoso?

Bastante.

¿Te ha prohibido algo?

Él tiene que entender que yo soy una mujer sensual, así soy yo y eso nadie me lo puede cambiar. Solo es cuestión que él entienda.

Además, él te conoció así...

Definitivamente, él ni nadie puede cambiarme.

Siendo él tu pareja tendría que apoyarte en tu carrera...

Eso es lo que le digo, pero a veces los hombres no entienden. Aquí en el Perú son bastantes machistas y, bueno, hay que ir evaluando y si no mejora, si no deja sus celos, caballero nomás y le digo bye bye.

Deysi Araujo aconseja a Janet Barboza: “Miguel Bayona ya debe tener a alguien más, qué pena por ella”

Deysi Araujo dijo que las relaciones a distancia no funcionan y aconsejó a Janet Barboza analizar la situación con su pareja Miguel Bayona, pues ‘un hombre no puede estar sin una mujer por tanto tiempo’.

“Para mí una relación a distancia no funciona, porque felices los 4 o 5. Janet debería abrir los ojos, porque el hombre que te ama se queda a tu lado pase lo que pase , en los momentos buenos y en los malos. Si se va es porque no te ama”, dijo la pelirroja.

¿Consideras que su romance no tiene futuro?

No, no tiene futuro. Si él no regresa pronto, ella tiene que tomar otro rumbo. Creo que una pareja puede estar separada dos o tres meses, hasta medio año, pero más de eso, la relación se enfría.

Y crees que la relación de ellos ya se enfrió.

Un hombre no puede estar sin una mujer por tanto tiempo, él ya debe tener a alguien más. Definitivamente, no está solo, y qué pena por ella porque es una mujer trabajadora y merece ser feliz.

De otro lado, dijo que el sueño de Brunella Horna era comprometerse con Richard Acuña y lo logró.

“El sueño de Brunella era comprometerse y lo logró. A ella se le ve muy enamorada y al chico no sé qué tanto. Brunella está ilusionada, esperemos que el hombre la haga feliz, mis mejores deseos siempre”, sostuvo la pelirroja.

TE PUEDE INTERESAR: