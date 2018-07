Deysi Araujo por poco y pierde un ojo tras caer por las escaleras desde un segundo piso | FOTOS

Casi no la cuenta. Un lamentable accidente, que pudo dejarla sin visión, tuvo la bailarina Deysi Araujo, quien rodó por las escaleras de un segundo piso, lo que le ocasionó un profundo corte en el párpado derecho, además de golpes en todo su cuerpo.



“Me pude haber matado... Estuve en Arequipa por trabajo y el accidente ocurrió el último día de mi estadía. Tenía que salir rumbo al aeropuerto, ya se me había hecho un poco tarde y por salir corriendo, resbalé por las escaleras desde un segundo piso”, recordó Deysi Araujo.



¿Qué es lo que sucedió?

Parece que mi zapato se atracó, lo cierto es que rodé varias gradas desde el segundo piso del hotel y me fui de cara al piso, todo el cuerpo lo tengo lleno de moretones. Luego, no recuerdo bien que sucedió porque quedé inconsciente. Cuando desperté estaba atontada, me mareé, pero escuchaba gritos que pedían un doctor. Yo solo veía oscuro y sentí algo caliente por mi cara, al tocarme vi que era sangre.



¿Te llevaste un buen susto?

Todos pensaban que me había roto la nariz o la cabeza. Al limpiarme nos dimos cuenta de que tenía un corte en el párpado, me pusieron puntos. Gracias a Dios no ha sido peor, pude haberme matado.



Además, indicó que tuvo temor de perder el ojo. “Pensé que me había quedado ciega, porque no veía nada. Qué horrible. Ahora estoy con medicinas y analgésicos porque el dolor es fuerte. Mi ojo está hinchado, no veo nada. Igual, al llegar a Lima, tuve que ir a trabajar porque ya me habían dado un adelanto”, manifestó la bailarina.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE