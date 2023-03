Deysi Araujo reveló que iniciará acciones legales en contra de su expareja Jackson Torres, a quien acusó de violencia psicológica y difamación.

“He llorado muchísimo por unas cosas que hizo Jackson, pero ya me reuní con mi abogado, lo vamos a denunciar por violencia psicológica y difamación”, expresó.

¿Qué te ha hecho?

Ha sacado videos de mi Onlyfans donde hago topless y desnudo. Se los enseñó a mi comadre, quien me hizo sentir mal porque me dijo que debería pensar en mi hijo. Nadie tiene derecho a meterse con mi entorno íntimo, además, no tengo nada de qué avergonzarme. Haré respetar mis derechos como mujer.

Le pidió que no hable más de ella

Deysi Araujo contó que volvió a comunicarse con su expareja Jackson Torres y le pidió que no la mencione más en los medios de comunicación.

“Hace unos días me habló por WhatsApp y quedamos que él no iba a tocar mi nombre, es lo mejor, pues le pedí que no me mencione porque está quedando mal como hombre. Por mi parte, no pienso mencionarlo más porque no quiero darle vida ni color”, dijo la animadora.