Deysi Araujo aplaudió que Sheyla Rojas se haya reencontrado con su hijo Antoñito en España y lleve una buena relación con la familia de Antonio Pavón.

“Sheyla está feliz y el bebé también, fue un reencuentro muy esperado y la verdad la aplaudo, porque uno puede tener una pareja, pero el amor de hijo es distinto. Qué bueno que estén nuevamente juntos y tenga una buena relación con la familia (de Antonio), madre es madre y nunca lo dejará de ser. Toda la vida serán familia y el más beneficiado es el pequeño”, dijo.

Sheyla también se lleva bien con la prometida de Pavón, Joi Sánchez, ¿qué opinas?

Es lo correcto, la novia no le quitó nada y no debe de existir ningún problema. Yo también tuve al padre de mi hijo viviendo en mi casa con su pareja, no me daba ni un sol, pero fue con la finalidad de que esté al lado de mi hijo y que haya ese amor de ambos padres. Creo que Sheyla debe estar agradecida de que su pequeño está en una buena familia.

Hay quienes aún la juzgan…

En las redes sociales hay de todo, mucha gente es destructora, no siempre estarán de acuerdo contigo y es normal. Ella tiene años en la farándula y sabe manejar muy bien este tema, hace mucho está bañada en aceite.