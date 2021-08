La pelirroja Deysi Araujo afirmó que la actitud de Susy Díaz, quien defendió a su expareja Walter Obregón de las acusaciones de agresión por parte de su actual conviviente Iris Castillo, es de ‘una mujer enamorada’.

“Creo que Susy está un poquito equivocada, pero es la actitud de una mujer enamorada. Ella es mi amiga, es como una mamá para mí, conozco mucho de ella porque todo me cuenta. Sé de muy cerca lo que ella pasó, lo que está pasando día a día. La gente no puede juzgarla porque no saben lo que pasa. Creo que la pelea (entre Walter y su pareja) es porque ha llamado a Susy, algo que nunca dejó de hacer”, afirmó.

La actitud de Susy le ha valido muchas críticas porque dicen que defendió al agresor y prácticamente se burló de la víctima.

Sí, pero yo creo que está enamorada (de Walter). Tienes que entender que una persona enamorada siempre va a sacar cara por la persona que ama, sobre todo porque él nunca dejó de llamarla, de escribirle, de visitarla.

Es un tramposo, porque no vas a buscar a tu ex cuando tienes pareja.

Es cierto, pero como dice Susy no estamos para rencores. Yo siempre le digo a Susy ‘si tú eres feliz, yo estoy ahí para apoyarte’. Si ella es feliz así, adelante.

Susy cree en Walter y eso que tiene antecedentes de agresión.

Susy está enamorada, ese es su problema. Ella piensa que en algún momento va a dejar a la señora y volverá con ella, si es así esperemos que él la respete. Ahora que todo se hizo público (sus peleas con su pareja) no creo que la relación vaya para más y, es obvio, que va a buscar a Susy para retomarla relación.

¿Crees que retomen la relación?

Yo creo que sí, porque Walter tiene poder de convencimiento y Susy está enamorada.

SUSY DÍAZ : ‘ES EL KARMA’

Como se sabe, Susy Díaz se presentó el martes en el noche en el programa ‘Magaly TV, La firme’ donde llamó despechada a la pareja de Walter y puso en dudo que haya sido víctima de violencia física y piscológica.

“¿Dónde están los golpes? Es una mujer despechada porque él (Obregón) nunca dejó de llamarme. No le veo ni un golpe, ni la boca rota, ni el ojo morado. Es una mujer despechada”, afirmó la rubia y añadió que Walter se encuentra ‘arañado y golpeado’.

Además, dijo que lo que le sucedió a Iris Castillo es lo que le pasa a las mujeres ‘que le quitaron a sus parejas’

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, está pagando lo que me hizo. Te digo una cosa: ¿Las persnas que me quitan a mis parejas cómo están? Mira a Geny Alves, es el Karma”, finalizó Susy Díaz.