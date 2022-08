Deysi Araujo contó que cumplió cinco meses de relación con su pareja Jackson Torres. Asimismo, señala que tienen una sólida relación, a pesar de que muchas personas quisieron separarlos.

“ Acabamos de cumplir cinco meses juntos , ya nos vamos por el medio año. Me siento muy feliz, plena y nos seguimos conociendo porque a una persona no se le conoce de la noche a la mañana. Estamos aprendiendo y vamos a ver qué pasa”, dijo la pelirroja.

¿Y han querido separarlos?

Sí, hubo muchas personas que quisieron separarnos, incluso familia de él que me enviaba fotos para hacernos pelear . Su mamá me adora, es una excelente persona, no es por su lado, sino por otros familiares porque soy una persona mediática.