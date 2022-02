Deyvis Orosco le pidió la mano a Cassandra Sánchez La Madrid en pleno show EN VIVO

UN ROMÁNTICO SAN VALENTÍN. Deyvis Orosco decidió que este ‘día de los enamorados’ quedaría en su memoria al hacerle una romántica proposición a su pareja, Cassandra Sánchez La Madrid. Y es que el ‘bomboncito de la cumbia’ le pidió la mano en pleno show en vivo.

Según imágenes de Instarándula, el cantante se arrodilló en pleno escenario y le hizo la pregunta de rigor a la madre de su hijo, generando su sorpresa y emoción. Como era de esperar, la enamorada hija de Jéssica Newton le dijo que sí.

CASSANDRA LE DIJO QUE SÍ A DEYVIS OROSCO Y SE CASARÁN

A través de sus redes sociales, Cassandra Sánchez La Madrid compartió el momento. “Si estoy soñando por favor no me despierten. Gracias por ser el hombre que eres, logras pensar en hacer cada día de mi vida especial. No me salen las palabras para expresarte cuando te amo”, indicó en Instagram.

“Gracias por hacerme la mujer mas feliz del mundo.Te digo que SI SI SI, un MILLÓN DE VECES SI quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Te amo”, agregó emocionada junto al video.

Instarándula compartió imágenes de la romántica proposición de matrimonio de Deyvis Orosco a la madre de su hijo, Cassandra Sánchez La Madrid.

