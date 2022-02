A través de su cuenta de Instagram, Deyvis Orosco compartió un video en el que muestra fotografías familiares suyas y una pintura de su padre, Johnny Orosco, a quien le pide que no permita que gente mala siga haciendo daño, en medio de sus enfrentamientos mediáticos con Magaly Medina.

Deyvis Orosco utilizó la canción ‘Tú estás aquí' de Jesús Adrián Romero para musicalizar el video que subió a su Instagram. El cantante compartió una fotografía junto a sus padres y una imagen con Cassandra Sánchez Lamadrid, la madre de su hijo.

“No permitas que la gente mala siga haciéndole daño a quienes no lo merecen”, escribió Deyvis Orosco a modo de respuesta a los escándalos mediáticos que ha tenido con Magaly Medina.

Deyvis Orosco invoca a su padre tras ‘pelea’ con Magaly Medina

Deyvis Orosco rompe en llanto EN VIVO

Deyvis Orosco se presentó en vivo en el programa ‘En Boca de Todos’ para presentar su nueva canción y también para responder a Magaly Medina, quien dejó entrever que abandonó a sus dos perritos en un albergue de Pachacamac donde recibiría malos tratos.

El cantante de cumbia aclaró que, al igual que todos, se vieron sorprendidos junto a Cassandra Sánchez por el informe de Magaly Medina donde cuestionan la crianza de sus mascotas. Precisó que se dio una información completamente falsa.

“El día de hoy estoy aquí porque ya tenía un compromiso pactado con ustedes sobre una canción que yo estoy sacando. A lo único que me he dedicado a los 15 años de mi carrera ha sido a trabajar. No hay una información correcta, nunca he estado en esta situación... He tenido la posibilidad de hacer que la gente conozca lo que pasa, estoy muy mortificado, quiero mandar un abrazo a mi esposa”, dijo el cumbiambero.

Jessica Newton pide tregua a Magaly Medina

Jessica Newton respondió ante las críticas que ha recibido su hija Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco de parte de Magaly Medina. La exreina de belleza habló fuerte y claro sobre la amistad que aún mantiene con la ‘urraca’.

A través de su Instagram, Jessica Newton aclaró que su relación amical con Magaly Medina sigue, pese a los comentarios negativos que ha tenido contra su hija. Sin embargo, remarcó que ya no son las mismas de antes, pues ambas se han distanciado.

“Muchos están esperando que yo saliera a atacar, criticar, a dar comentarios vengativos y venenosos contra Magaly. Yo no tengo un programa de farándula, no vivo del rating y no tengo por qué salir a atacar a mi amiga porque se habrá comportado mal, pero los sentimientos no cambian”, inició diciendo Jessica.

En esa línea, Jessica Newton volvió a dejar en claro que no responderá a Magaly, puesto que ella no tiene un programa de espectáculos. Aseguró que todo se lo dirá por interno, luego que la ‘urraca’ cuestionara la pedida de mano de Deyvis a Cassandra.