NO SE AMILANA. Deyvis Orosco ha demostrado que no está afectado por las imágenes que difundió ‘Magaly TV La Firme’ donde lo muestran saliendo de un conocido sauna que ofrece ‘masajes tántricos con final feliz’. El cumbiambero compartió una publicación en sus redes sociales y ‘multiplicó por cero’ a su examiga Magaly Medina.

En las imágenes difundidas se observa a Deyvis permaneciendo por 11 horas en el sauna, de donde sale pasando las 2 de la mañana del último sábado 5 de noviembre. Ante esto, la ‘urraca’ lo criticó por no aprovechar del tiempo con su familia, Cassandra Sánchez y su menor hijo.

Como respuesta, el ‘Bomboncito de la cumbia’ aprovechó su cuenta de Instagram para promocionar un videoclip de tres sonadas canciones “No me vuelvo a enamorar”, “Pienso en ti” y “Te arrepentirás”. Esta sería el ‘vuelto’ a la conductora ignorando por completo el supuesto ampay.

MAGALY ALERTA A CASSANDRA SOBRE DEYVIS OROSCO

¿LE ABRE LOS OJOS? Deyvis Orosco fue protagonista de las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ al salir de un sauna con ‘masajes tántricos’ y ‘final feliz’ en horas de la madrugada del último sábado 5 de noviembre. La ‘urraca’ se pronunció tras ver las imágenes y se mostró indignada que el ‘Bomboncito’ no pase tiempo con su familia.

En otro momento, Magaly Medina, quien ha sido amiga por muchos años de Jessica Newton , advirtió a Cassandra Sánchez que pida explicaciones al cumbiambero, en caso no esté enterada de las cosas. Aseguró que una persona que te quiere, te demuestra en querer pasar el tiempo contigo.

“Te quedas como si no tuvieras casa, una familia, porque uno lo que más quiere porque uno tiene una pareja a la que ama y está comprometido es pasar esos pequeños momentos que nos deja el día para estar con las personas que amamos. Yo creo, esa es mi manera de pensar, pero a veces hay gente que prefiere estar más alejado mejor y miren él siempre postea esas cosas (...) Bueno, como siempre digo, lo que realmente valen son los hechos, palabrería no vale para nada, no sirve si no están acompañados de hechos . Una madrugada de viernes en la noche, todo el mundo quiere viernes en la noche para estar con su familia, con su pareja los fines de semana, no decimos más, ahí lo dejamos, total, quien tiene que pedir explicaciones, no somos nosotros ”, acotó.