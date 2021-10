Conoce el lado humano de Óscar Avilés, la primera guitarra del Perú, en el Día de la Canción Criolla

Este domingo 31 de octubre se celebra el “Día de la Canción Criolla” en nuestro país, fecha que era festejada en las calles históricas de Lima de antaño a ritmo de guitarra y cajón. La nueva generación está obligada a valorar este género patrio musical que mediante sus melodías y letras reafirma la identidad cultural nuestra a través de la marinera, el vals, la polka, el golpe tierra, el tondero, mezclados con ritmos negros como el landó, el festejo y la zamacueca, y acompañados de poesías, pregones y hasta chistes, dinámicas propias de nuestra idiosincrasia insertadas en las jaranas criollas.

Las expresiones contemporáneas de la música criolla se fusionan con el jazz, sin dejar de lado su esencia criolla. Nuestra música se lleva en la sangre y es una forma de vida, un compromiso y una responsabilidad de seguir cultivando para que la nueva generación se enamore y la valore más, cosa que hoy en día no sucede.

Avilés siempre expresó su amor por el Perú en cada una de sus interpretaciones. Alentó e hizo bailar a los futbolistas de la selección peruana antes de sus encuentros locales. Sin duda, Óscar Avilés seguirá siendo recordado por sus canciones, ímpetu y sobre todo, por su inigualable amor a la música criolla. Oscar Avilés nos dejó hace seis años, pero su legado vivirá por siempre.

Por eso TROME, mediante este especial a Óscar Avilés, la primera guitarra del Perú; intenta deleitar a esta nueva generación para que siga transmitiendo a las generaciones futuras ese amor y valor por la música nuestra.

Óscar Avilés es uno de los máximos exponentes máximos de la música criolla que incluso llegó a trabajar con “Chabuca” Granda. Durante sus 75 años de carrera ininterrumpida fue guitarrista, cantante, compositor, arreglista y productor.

Vida y personalidad de un gran representante de la música criolla Óscar Avilés

Para conocer el lado humano de Óscar Avilés, este diario se comunicó con su hijo, quien lleva el mismo nombre y también se dedica a la música por convicción y vocación.

“Óscar Avilés tenía un carácter muy definido a tal punto de que el mismo era su empresario. Él manejaba su carrera y era muy seguro de si mismo. Mi papá falleció a los 90 años y hasta esa edad trabajaba y era requerido por la gente y los empresarios. Sin embargo, durante los últimos 15 años de su vida, le manejé su carrera porque él necesitaba un manager y yo hacía los contratos económicos e imagen para darle un descanso. Si hablamos de su personalidad, él siempre se dio su lugar e hizo respetar”, manifestó Óscar Avilés Valverde a TROME.

Óscar Avilés junto a sus hijos Óscar y Lucy

¿Cómo era la relación de Óscar Avilés con sus hijos?

La primera guitarra del Perú tuvo en total cinco hijos, tres de ellos, fruto de su primera relación amorosa de cuando tenía 20 años. Sus otros dos hijos nacieron tras su matrimonio con Lucy Valverde. Óscar nos cuenta que su padre era ‘maravilloso y hasta ahora les sigue abriendo caminos porque dejó un legado’. “Nos abre las puertas a la familia ya que todos somos músicos”, nos dijo.

“Cuando tenía 20 años mi padre tuvo un compromiso sentimental con una señora y fruto de esa relación, yo tengo tres hermanos por parte de padre: mi hermano José, Ramón, el bolerista de América y Gustavo, que ya está en el cielo. Y del fruto matrimonial con mi madre con Óscar Avilés nacimos Óscar Avilés Valverde (se refiere a él primero porque es el mayor) y Lucy Avilés Valverde.

Óscar Avilés hijo nos cuenta que en su hogar su padre era cariñoso y drástico cuando lo tenía que hacerlo. No obstante, nos dejó en claro que fueron obligados a amar la música criolla ¿Y eso? Es que sucede que ellos crecieron en un hogar donde vieron pasar en su hogar a diferentes artistas de primera línea. “Nunca nos exigió a que fuéramos músicos, nos nació. Hemos sido jóvenes y nos gusta el rock, ritmos foráneos, pero nada se antepone a la música criolla, que es la vida, nuestra pasión y forma de vivir”, nos declaró

¿Y la relación entre hermanos? ¿Cómo fue? Óscar Avilés hijo nos lo comenta. “Nunca hubo una separación entre mis hermanos (se refiere a sus medios hermanos) y siempre estuvieron visitando mi hogar y nosotros su casa. Mi hermano Gustavo falleció en el año 2009, pero con Ramón y Pepe seguimos en comunicación constante”.

En 1987 la Organización de Estados Americanos distinguió a Óscar Avilés junto a Jesús Vásquez, Arturo "Zambo" Cavero, Luis Abanto Morales y Augusto Polo Campos con el título de “Patrimonios Artísticos de América”.

El padre de Óscar Avilés no quería que su hijo fuera músico

Óscar Avilés desde niño tuvo una gran pasión por la música criolla. Su papá, José Lisandro Avilés Cáceres, de profesión era fotógrafo y la cinematógrafo, solía cantar y tocar en todas las reuniones familiares. Por mucho tiempo, Óscar tuvo que esconder su guitarra en un ropero. Su papá no quería que fuera músico.

“Mi abuelo no quería que mi papá fuera músico ni guitarrista, él quería que su hijo se dedique a sus estudios y mi papá siempre sacó malas calificaciones, nunca fue un alumno aplicado porque le llamaba más la música que los estudios. Mi padre tenía que esconderse en un ropero para tocar la guitarra porque su padre le prohibía debido a su mal rendimiento escolar. Esto cambió cuando el entono de mi abuelo le dice que no le negara que toque la guitarra, porque ellos le veían condiciones a él. Un día, Lisandro le toca el hombre a su hijo y le manifiesta su apoyo matriculando en el Conservatorio Nacional de Músico, donde aprende todos los métodos de guitarra y esos conocimientos lo volcó en beneficio de la música criolla. Todo esto lo hizo con el fin de decirle que no sea uno más y que sea el mejor”, revela su hijo en exclusiva a TROME.

Sus inicios en la música

El inicio de Óscar Avilés Arcos no fue como guitarrista como todos creen sino como cajonero de las “Limeñitas de Ascoy” y, posteriormente, lo hizo con la guitarra, nos cuenta su hijo. “Él se inicia de manera profesional a los 15 años y fallece a los 90 años, es decir, tuvo una carrera ininterrumpida de 75 años”, agrega.

“Él siempre estuvo en la cresta de la ola y fue popular porque era un triunfador. Eso a través del tiempo permitió que transcienda hasta ahora. A pesar de su muerte la gente lo sigue queriendo y respetando no solo en el Perú”, señala su hijo en exclusiva a TROME.

Inició su carrera musical a la edad de 15 años, como cajonero del dúo de hermanos "La Limeñita y Ascoy". En 1942, con el grupo de cuerdas Núñez, Arteaga y Avilés gana el concurso radial organizado el diario "La Noche", a raíz del cual se le comenzó a llamar "La Primera Guitarra del Perú"

Avilés y su primer premio que lo lanzó a la fama

En 1942 hubo un concurso radial de instrumentistas y Óscar Avilés con votación popular ganó dicho concurso. Ahí se ganó el apodo de ‘La Primera Guitarra del Perú. Lo más meritorio es que aún no cumplía la mayoría de edad, ya que en aquel tiempo era 21 años y cuando ganó dicho concurso tenía 18 años.

“Esto llevó a que los interpretes lo requirieran en sus grabaciones, o sea, mi padre no se ofrecía para acompañarlos. En esa época mi papá trabajaba con un sello discográfico que grabó con todos. En el año 60 mi papá pasa a trabar con el sello discográfico Iempsa, que era una disquera que quedaba en la avenida colonial”, nos cuenta Óscar Avilés Valverde, hijo del recordado músico.

El 12 de marzo de 1977 fue estrenada la canción "Contigo Perú". En la imagen la primera guitarra nacional Óscar Avilés. Foto: GEC Archivo Histórico

Óscar Avilés y su relación con Isabel ‘Chabuca’ Granda

A pesar de ya no trabajar juntos tenían una relación muy amical. Se conocieron al costado del teatro Segura había una entidad que se llamaba “Asociación de Artistas Aficionados”.

“‘Chabuca’ era muy culta y compuso una infinidad de temas. Ellos han trabajado juntos 15 años en diferentes partes de Perú, Panamá y Chile. Además, si buscas en YouTube hay un disco llamado ‘Dialogando’, donde solo hay una guitarra y una voz”, precisa.

La clave del éxito de Óscar Avilés

El público aceptaba todo lo que él proponía. Óscar Avilés nunca se quedó en una época y siempre fue un innovador en la música buscando nuevos sonidos para la música criolla. Él siempre se reinventó.

“Se inicia con el trío Los Morochucos y terminó ese siglo con dicha agrupación para crear “Fiesta Criolla”. Al término de ese ciclo empezó a trabajar con Chabuca Granda. Luego, trabajó con los “Hermanos Zañartu” y nunca se quedó en una época. Otro éxito que hizo fue con Arturo ‘El Zambo’ Cavero. De manera independiente grabó con Alicia Maguiña. Lo último exitoso fue “Avileseando Perú”, que grabó conmigo y con mi primo José Luis Guillón Avilés en el año 2012″, comenta a TROME.

Durante el Mundial de Futbol España 82, el Zambo Cavero y Oscar Avilés animaron al seleccionado patrio cantando en el vestuario el vals “Contigo Perú”. En 1987 la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo condecoró junto a Oscar Avilés, Luis Abanto Morales, Jesús Vásquez y Augusto Polo Campos, por contribuir para que la música peruana instituya la sólida presencia que ostenta en el continente americano y en el resto del mundo. Durante la campaña electoral presidencial del año 2001, mostró su apoyo al candidato aprista Alan García, apareciendo en un spot publicitario, donde interpretaban a dúo el vals “Y se llama Perú”.

Óscar Avilés, su aparición en el cine y los últimos días de su vida

En el año 2013 se estreno una película “Sueños de gloria” que se centra en la marinera. A sus 89 años, Don Óscar estaba lucido, hasta que su salud se resquebrajó el 29 de noviembre 2013, cuando tuvo que ingresar de emergencia al Hospital Rebagliati. Para tristeza de sus seguidores y familiares, falleció el 5 de abril del 2014.

“Estando en el hospital llegó a sus manos el premio “Luces” del diario El Comercio, como el mejor artista del año 2013, en todos los géneros. Lo que te quiero decir es que hasta sus últimos días estuvo lucido, pero ya no quiero hablar de eso porque me trae malos recuerdos”, agrega su hijo.

¿Cómo anhelaba Óscar Avilés, que lo recuerden los peruanos?

“A él le gustaba que le recuerden como un hombre que amaba profundamente al Perú, ya que por cada brote de su piel brotaba peruanidad. Así quería que lo recuerden”, sentenció Óscar Avilés Valverde, hijo de la primera guitarra del Perú.

Óscar Avilés Arcos junto a su esposa Lucy Valverde de Avilés. En esta foto también están sus hijos Óscar y Lucy Valverde. Óscar Avilés Tenorio (nieto) y Pamela Bouanchi Avilés (nieta)