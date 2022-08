Han pasado más de dos semanas de la repentina y dolorosa muerte de Diego Bertie y aún sus fanáticos lamentan su fallecimiento y lo recuerdan con cariño. Sin embargo, su familia ha sido el blanco de las críticas porque muchos los acusan de no velar por la salud mental del artista.

Amor y Fuego compartió este lunes unas declaraciones de su sobrina, quien antes de abandonar las redes sociales pidió que pare el odio contra su familia, luego de un rumor que indicaba que el cantante y actor le dejó gran parte de su herencia a su nana y casi nada para su hija.

“Quiero hacer un llamado a las personas que están detrás de una pantalla y que son capaces de escribir mensajes tan dolorosos y tan hirientes, sin saber lo importante que era mi tío Diego para nosotros, y cuál era la relación de nosotros con él... Comparten información sin veracidad, fuera de la realidad y que no existen, creando problemas donde no hay”, indicó conmovida por la situación.

DIEGO BERTIE Y LA VEZ QUE HABLÓ SOBRE LA MUERTE

Amor y Fuego también compartió una de las últimas entrevistas que brindó Diego Bertie, esta vez, al programa ‘Crónicas de impacto’. Allí se paseo por una sala con las fotografías de decenas de artistas internacionales que fallecieron a corta edad, entre los que se encontraban Kurt Cobain, Amy Winehouse, Charles Chaplin y David Bowie.

“Muchos se van porque son demasiado geniales y la música es tan intensa que no soportan la vida cotidiana... yo sí me quedo porque creo que hay que vivir, hay que cuidarse... me gustaría ser recordado como un pletórico” , acotó en aquella oportunidad el actor.

Semanas antes de su muerte, Diego Bertie brindó una entrevista para ‘Crónicas de impacto’ donde habló de los famosos que fallecieron jóvenes. Aseguró que quería ser recordado como un pletórico.

