Diego Chávarri tomó con humor que Michelle Soifer le haya dado su aprobación para que enamore a su hermana Chris; sin embargo, aclaró que solo mantiene una amistad con la modelo y descartó que vaya a surgir algo más que una amistad.

Diego, Michelle dijo que aún no te ha gozado como cuñado, pero resaltó que eres un buen chico y su gran amigo…

Me llevo súper bien con Michelle y todo bacán, pero con Chris somos ‘patas’, salimos, nos vemos, ‘fresh’ y no hay problema. Todo bien y súper tranqui. Es buenísima onda, ella me ha cocinado y yo también le haré algo. Te juro que nos llevamos súper bien.

Por lo mismo que se llevan tan bien y congenian en varias cosas, ¿no descartas que pueda existir algo más que una amistad en un corto plazo?

Su forma de ser es increíble y es súper guapa, pero es mi amiga. No me veo como algo más con ella, creo que no está en su cabeza (ser más que amigos) ni en la mía, así que todo tranquilo.

Te encuentras en Arequipa por estos días… ¿Por trabajo o relax?

Vine a ver unas cosas, estoy con lo de mi negocio, con mi marca de gorras ‘Diabo’ y sigo súper enfocado en la conducción de ‘Comando’.