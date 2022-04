Diego Chávarri está inmerso en la polémica luego de un incidente que protagonizó con su pareja Onelia Antuaneth Molina Quequezama. La ocurrencia policial que se levantó indica que el exchico reality intentó secuestrar y maltrató psicológicamente a la joven.

El ‘Diablito’ se comunicó con Amor y Fuego y planteó su defensa. Según tu versión, nunca firmó la ocurrencia policial que indica que llegó en estado de ebridad y se molestó al revisar el celular de Onelia y ver una conversación con un compañero de trabajo.

Asimismo, reconoció que llegó tomado y que su pareja se molestó y canceló los planes que tenían para este fin de semana. Él no pudo irse manejando porque estaba en estado de ebriedad y se negó a retirarse, porque quería esperar que su hermana lo recogiera.

“Hemos tenido una discusión de pareja normal porque teníamos planes de viajar, se nos hizo tarde, ella se molestó porque había estado tomando un día antes. Estaba ahí parado con ella y quería que me vaya de su domicilio, estaba esperando que llegue mi hermana y cuando llegó, no me dejaron ir”, comentó Diego Chávarry.

DIEGO CHÁVARRI: ESTABA TOMADO

El ‘Diablito’ también admitió que llegó tomado, aunque no estaba ‘borracho’. “Estaba hablando tranquilo, había tomado unos tragos”, resaltó.

Diego Chávarri se defendió tras difundirse una ocurrencia policial que tuvo lugar en la casa de su pareja, Onelia Molina.

