Onelia Molina anunció que terminó su relación con Diego Chávarri, luego que lo captaran llegando a su departamento con una jovencita.

“Puedo confirmar que ya no tengo una relación con él, y tampoco quiero que me vinculen más. Prefiero no dar detalles por el respeto que le tengo a mi familia y la suya, aprecio mucho a ellos. Ustedes ya conocen a Diego, ya no más Diego”, afirmó la joven en ‘Amor y fuego’.

Por su parte, Diego Chávarri se defendió asegurando que la joven que llegó a su departamento no se quedó, pues tomó su taxi y se retiró de su domicilio, sin dar más detalles.

“Si han registrado todo, verán que ella ha tomado su taxi. Ha estado diez minutos esperando su taxi, no sé qué hora era cuando se fue”, contó Diego.

Diego Chavarri y Onelia Molina

¿QUIÉN ES ONELIA MOLINA?

Nacida el 16 de julio de 1999, Onelia Antuaneth Molina Quequezama se graduó en 2020 en la carrera de Odontología en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, aunque todavía le faltan realizar sus estudios de especialidad y posgrado, tal como ella misma confirmó el año pasado.

Si su nombre o su cara ‘te suenan’ es porque desde 2021 tiene una relación con muchas idas y venidas con el exfutbolista Diego Chávarri (33), quien también participó en su momento tanto en Combate como en Esto es guerra .

Su romance se hizo público en abril de 2022, luego de que una fuerte discusión entre ambos, terminara con el llamado ‘Diablito’ denunciado por intentar secuestrarla. “Eso sí fue totalmente mentira. Fue una pelea que tuvimos nosotros como cualquier pareja. Por mi casa pasó el serenazgo y yo no quería abrirle la puerta de mi casa. Eso que alegan que me tenía secuestrada no es así porque yo estaba en mi casa y él estaba afuera tocando el timbre”, sentenció ella en su momento, en Amor y fuego.

El 17 de agosto del año pasado, Onelia y Chávarri fueron víctimas de un asalto cuando se encontraban conversando en la puerta de la vivienda de ella, en Miraflores. Tras amenazarlos con armas de fuego, les robaron celulares, dinero y una cadena de oro, entre otros objetos de valor. El exfutbolista intentó seguir a los ladrones, pero estos hicieron disparos al aire. Finalmente, la Policía capturó a una mujer de 20 relacionada con el robo.

Tras este lamentable incidente, se presentaron nuevamente en el programa ‘Amor y fuego’, donde ella lució un anillo de compromiso que se salvó de los delincuentes. “No me lo quitaron porque tenía puesto a mi perrita en mis piernas y lo que hice fue poner la mano (debajo) y no moverla para nada ... Tengo muchas cosas que realizar antes, metas que cumplir y él me va esperar. Me falta terminar mi especialidad, son tres años”, señaló Molina.

En esa entrevista también confesó que antes de iniciar su relación con Chávarri, también estuvo en ‘saliditas’ con Anthony Aranda, el popular ‘Activador’.

Además de ser una odontóloga en proceso, Onelia también se gana la vida como influencer (en Instagram posee 64 100 seguidores y en TikTok, 95 000), y además se desempeña como anfitriona en activaciones y eventos publicitarios.

El día de su presentación en EEG, la joven agradeció al ‘Diablito’ por ser su mayor soporte durante el casting del programa de competencia. “Lucha por lo que quieres y no dejes que nadie destruya tus sueños”, escribió también en su cuenta de Instagram.

DIEGO CHÁVARRI Y ONELIA MOLINA SE COMPROMETIERON

Diablito le pidió la mano a su novia Onelia pero aún no tienen fecha de boda. Aseguran que esperarán que ella termine de estudiar para celebrar su matrimonio.

