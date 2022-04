Diego Chavarri está envuelto una vez más en polémica, esta vez por haber protagonizado una pelea con su actual pareja, Onelia Molina. Según la ocurrencia policial que se levantó en el momento, durante el pasado Jueves Santo, el ‘Diablito’ entabló una discusión con su novia por celos.

El documento indica que el exchico reality llegó hasta la casa de su pareja en presunto estado de ebriedad y le revisó el celular, encontrándole una conversación con un colega del trabajo. Mientras él le reclamó por celos, ella se molestó porque tenían planes para viajar por Semana Santa. Le pidió que se retirara de su domicilio pero él se negó, ya que no podía manejar por el alcohol.

Fue en ese momento que llegó Serenazgo y la Policía y en un video grabado de la intervención se escucha a un efectivo decir que Onelia Molina pidió ayuda a las autoridades porque estaba siendo secuestrada por Diego Chavarri.

En conversación con Amor y Fuego, el Diablito negó esa versión y aseguró que solo tuvieron una discusión de pareja, aunque reconoció que sí había bebido. Ambos dijeron para las autoridades que no hubo maltrato de ningún tipo de por medio y se abstuvieron de denunciarse mutuamente.

Pero esta no es la primera vez que Diego Chavarri está inmerso en este tipo de problemas de violencia contra sus parejas. Aquí te recordamos sus más sonados casos de agresión.

DIEGO CHAVARRI Y MELISSA KLUG

En 2016, Melissa Klug se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y reveló detalles de su relación con Diego Chavarri. Según contó se ‘prestó' para una broma del lugar donde trabajaba y él se ‘picó' y la insultó, por lo que decidió terminar la relación.

Días después, el ‘Diablito’ la convenció para encontrarse y fue en ese momento que sacó su peor faceta. “Cuando llego me arranca el celular, me hace una escena de celos y me agarra del cuello arrastrándome hasta una esquina, pero felizmente toqué el timbre de su casa para que alguien salga en mi defensa”, contó la chalaca.

Además, narró que le pidió ayuda a una mujer en la calle y Chavarri estalló en llanto, le pidió perdón y le prometió que iría a terapia.

DIEGO CHAVARRI Y YUSLEY CABRERA

En 2019, Diego Chavarri acaparó las portadas de los diarios de espectáculos cuando su expareja Yusley Cabrera lo acusó de haberla golpeado brutalmente, amenazado de muerte y echado de su casa, pese a que estaba con su menor hijo.

Según contó, todos los problemas comenzaron cuando empezaron a vivir juntos y el ‘Diablito’ desarrolló conductas agresivas y celópatas. La gota que derramó el vaso fue cuando la golpeó frente a una amiga y a su hijito.

“Empezamos a discutir. Él me ofendió, me golpeó con el puño cerrado. Sus amigos se metieron. Mi amiga también se metió, yo me encerré en el cuarto del niño con mi amiga y él no dejaba de tocar la puerta. Me corrió de la casa con el niño. Me decía que si no me iba me iba matar”, reveló en ese momento para Mujeres al mando.

