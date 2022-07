“Astronauta”, el álbum más reciente de Diego Dibós, definitivamente es el más personal del músico, al que él considera como una celebración de vida tras su paso por UCI debido al Covid. Los 12 temas del disco ya están en plataformas, resultado de un proceso de selección que se convirtió en un trabajo muy arduo.

“Llegué a grabar como 54 canciones, y luego empecé a hacer una preselección, me gusta escucharlas con amigos, pedir consejos, me encanta pensar en grupo y fue así que quedaron las 12 del álbum. De hecho, por ejemplo, la canción 12 no iba a estar, una que se llama ‘Vete pal carajo’, pero me pareció una manera bonita de cerrar el disco; estamos para vivir, para estar contentos, la vida no solamente es generar plata para pagar las cuentas”.

Ante tanta oferta en redes y plataformas ¿cómo hacer notar tu música?

Si bien tenemos las redes sociales para poder mostrar nuestra música, hay muchísima gente haciéndolo y antes las radios, por lo menos, tenían una especie de filtro. En las redes sociales, como cualquiera puede subir su canción ya entra ahí a competir la creatividad, y no solamente la creatividad en hacer tu tema, porque puedes hacer una balada bonita, pero cómo hacer para que sea conocida si hay un millón en el mundo, esto dependerá de una estrategia de comunicación.

¿O sea, la estrategia ahora es tan importante cómo hacer una buena canción?

Toda la vida lo ha sido, sino que ahora las plataformas en las cuáles ponemos nuestra música están al alcance de todos. Antes no era así, inclusive hoy grabas en tu casa si quieres porque tienes un montón de software que te permite hacerlo con una calidad decente y lo pones a disposición de la gente en el momento que quieras. Ahora más que nunca la estrategia de comunicación es súper importante.

¿Una excelente estrategia hace buena una mala canción?

Mira, si la canción no es buena nunca va funcionar, y ojo, que sea buena no necesariamente significa que nos guste o no.

En el caso de Astronauta, tu reciente álbum hay 12 temas que salieron del corazón, tras tu terrible experiencia con el Covid. Y lo grabé en mi casa donde tengo un buen estudio, hace años trabajo así, la pandemia, digamos, no me cambió mucho la vida porque siempre paro de mi cuarto a mi estudio y no salgo casi nada de mi casa. Entonces, al entrar en pandemia, dije: el mundo está paralizado me acabo de casi morir, empecé a escribir canciones con historias que tengo que contar sobre lo que me ha pasado. Fue una experiencia sanadora.

