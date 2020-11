Sergio ‘Checho’ Ibarra se mostró bastante conmovido y apenado por la sorpresiva muerte de Diego Armando Maradona, debido a un paro cardiorrespiratorio.

“Amaba a Maradona por cómo defendió al país y a la selección. Era un ejemplo dentro de la cancha, sabíamos que no estaba bien y que en cualquier momento podía darse su deceso, pero fue sorpresivo. Se nos fue el mejor jugador de la historia de Argentina. Para los argentinos, era como un Dios futbolístico por todo lo que brindó”, precisó Ibarra.

Fue un grande, pero tuvo algunos errores...

No lo quiero recordar de esa forma, de la decadencia con el tema de las drogas, sino por lo que hizo dentro de la cancha y no lo que hizo afuera. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero tuve la dicha de verlo jugar en un partido. Solo lo pude ver desde la tribuna, seguía sus movimientos y eso me ha quedado marcado para toda la vida.

En tanto, la modelo Macarena Gastaldo lamentó la muerte del ‘Pibe de oro’

“Es una pérdida terrible para Argentina, que está de luto. Diego nos hizo ganar la Copa del Mundo y siempre será eterno en nuestra historia. A pesar de sus errores, la pelota no se mancha y él hizo mucho por la selección. Todo el mundo llora su partida. No lo vi jugar en vivo, porque se retiró (del fútbol), pero lo admiraba”, declaró Gastaldo.

Otra figura argentina que se mostró apenada por la noticia fue Paula Ávila.

“Fue un ídolo para mucha gente, nada tiene que ver con lo que hizo en su vida privada”, mencionó.