Lorena Celis salió al frente luego que Diego Rodríguez se comunicara con Amor y Fuego para confirmar que está saliendo con Valery Revello, ex de Sergio Peña. La amiga del pelotero también llamó EN VIVO al programa de Rodrigo González para encarar a su anterior pareja.

“Jamás, nunca le fui infiel a Diego, él a mí sí, por supuesto. Quiero aclarar, como lo he dicho varias veces, no tengo ninguna relación sentimental con Sergio ”, dijo de manera contundente desatando la inesperada reacción del exchico reality.

“Claro... pero ¿la tenías no?” , dijo Diego Rodríguez dejando desconcertados a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes le preguntaron por sus explosivas declaraciones. “Eso es algo que no quiero comentar”, dijo en ese momento.

Lorena Celis aseguró que no tenía idea de a qué se refería su ex arremetió contra él. “Me da gracia que puedas salir en televisión nacional negando algo que para mí es un hecho, él me lo reconoció”, dijo la joven modelo.

Diego Rodríguez no se quedó callado y la acusó de serle infiel. “Tú estás negando algo que es un hecho también... yo tengo la certeza porque la tengo, tengo hasta pruebas”, aseguró el ex chico reality. “No voy a ahondar en esto porque ya no me interesa, lo que no me gusta de Lorena es que diga que yo fui infiel porque no es así, ella está mintiendo. Yo no estoy mimiento, nunca le fui infiel”, agregó.

LORENA CELIS NIEGA CAMBIO DE PAREJAS

Lorena Celis aseguró que no ha intercambiado parejas con Diego Rodríguez, ya que ahora Valery Revello, ex de su amigo Sergio Peña, está saliendo con él. “Solo somos amigos”, dijo sobre el pelotero.

Asimismo, indicó que el día del ampay de Diego Rodríguez y Valery Revello sí estuvo en la misma discoteca. “No me fui porque estaban ahí, sí los vi, no tengo problema, no me molesta, no hay rencor, no hay despecho, me parece bien. Diego puede estar con la persona que quiera, si es correcto o no, si se ve mal o no, es tema de ellos, yo no tengo nada qué ver, estoy tranquila”, acotó.

Lorena Celis llamó EN VIVO a Amor y Fuego y encaró a Diego Rodríguez por decir que nunca le fue infiel. El chico reality aseguró que tendría pruebas de una infidelidad de su ex con Sergio Peña.

