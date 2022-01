El cantante Diego Val unió su voz a Eva Ayllón en el tema ' Solo tú', que formará parte de su próximo disco y afirmó que ‘es un rolón’.

“Es un bolero y está bello el tema. En mi nuevo disco, que se llama ‘Sexo eterno’, tengo 6 canciones acústicas. Una de ellas la grabé con Eva Ayllón y otra, que se llama ‘¿Cómo lo hiciste?’ es un feat con Daniela Darcourt”, contó Diego.

La canción ‘Solo tú’ es cortavenas..

Es un rolón, como decimos en México, y las canciones son historias de amor que están representadas por una flor y en este caso el tema que cantó con Eva es una rosa roja.

Se podría decir que este es tu relanzamiento musical porque últimamente te hemos visto más participando en programas de televisión.

No, realmente yo he estado bien activo con mi música, pero muchas de las cosas que he hecho no se han hablado en Perú. Te cuento que dos de los temas de mi anterior disco formaron parte del soundtrack de dos telenovelas mexicanas. ‘Tell me’, se escuchó en la novela ‘Sin miedo a la verdad’ y fue uno de los temas principales y ‘Hey girl’ se escuchó en ‘Médicos’, y este año arrancamos con otro tema más para una película de Disney, así que estoy muy contento.

SOBRE EL DISCO

‘Solo tú’ es la historia hecha canción con la que Diego Val junto a la gran Eva Ayllón exploran un terreno musical muy querido para ellos pero no habitual en sus carreras: el bolero.

De la mano del productor Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez (quien se encargó de juntar dos estilos musicales distintos en un tercero) crearon juntos esta canción llena de emoción donde demuestran, además de su talento y sabor, que en el amor no importa el resto pues solo es cuestión de dos y de cómo se sientan juntos.

Diego empezó escribiendo la canción y al mostrarle un avance a ‘El Viejo’, en busca de su opinión, nació la idea de convocar a su amiga, la maestra Eva, quien quedó encantada con la idea de hacer un bolero.

Así se juntaron un artista pop y una consagrada criolla, quienes guiados por el reconocido productor se embarcaron en la composición de este hermoso proyecto. Este tema junto con ‘¿Cómo lo hiciste?’ feat con Daniela Darcourt forma parte del lanzamiento internacional de ‘Sexo eterno’, el nuevo álbum de Diego Val que cuenta con 6 historias íntimas hechas canción, que representan diversos momentos y sentimientos que marcaron la vida del cantautor y forman parte de su esencia e inspiración.

