Diosdado Gaitán Castro contó que su hijo Arian continuará con su legado en la música andina y eso lo enorgullece.

“Mi objetivo desde el inicio fue universalizar la música andina, pero me doy cuenta que el mundo es tan grande que tal vez no lo logre yo, sino mi hijo Arian y eso me llena de emoción”, dijo Diosdado que hoy se presentará con Arian en el Festival Vibra Perú, en el Arena Plaza.

Arian, deber ser una gran responsabilidad llevar el apellido Gaitán Castro...

Lo tomo con el mayor amor, si en algún momento puede parecer un arma de doble filo ser hijo de Gaitán Castro, es más una bendición venir de una familia musical.

