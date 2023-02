Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, brindó una exclusiva entrevista para América Hoy donde contó de todo, desde cómo es su relación con Alondra García Miró, ex del famoso ‘Depredador’, hasta el supuesto embarazo de Ana Paula Consorte, la nueva pareja del futbolista.

Petronila Gonzales aseguró que aún guarda mucho cariño por su antigua nuera y que siguen en comunicación. En ese momento, la mamá del pelotero se emocionó al borde de las lágrimas, aunque no logró romper en llanto.

“Ella quiere mucho a Alondra, Alondra sigue llamándola. Qué importante todo lo que Alondra dejó en doña Peta”, dijo Ethel Pozo al comentar la entrevista. Por su parte, Janet Barboza resaltó que la modelo y Paolo Guerrero tuvieron ocho años de relación y que no todas las nueras dejan ese tipo de huella en su exsuegra.

“Solo una buena mujer deja esa huella. Alondra sin duda no es solo bella por fuera, sino bella por dentro”, agregó la hija de Gisela Valcárcel.

Además, Ethel Pozo contó que doña Peta se quebró pero su emoción no pudo ser captada por la cámara. “ Ustedes no saben porque la cámara, la imagen, no hace honor a lo que pasó. Los ojitos se le pusieron agüita, por eso yo la toco en la pierna. Se emociona, por eso yo también me sentí emocionada ”, acotó la conductora.

Por su parte, Janet Barboza señaló sentirse acongojada por la situación. “Me está doliendo el corazón en este momento, siento mucha pena por doña Peta y Alondra, que su amistad haya terminado. Doña Peta hubiera querido que se casi, sin embargo no llegó a buen puerto”, dijo la rulitos. “Aún le duele”, intervino Brunella Horna, mientras Ethel resaltó que en ‘los hijos no se puede mandar’.

¿QUÉ DIJO DOÑA PETA SOBRE ALONDRA?

En América Hoy, Doña Peta se refirió a Alondra García Miró, expareja de su hijo Paolo Guerrero, y visiblemente emocionada admitió que ella quería que su engreído se case con la modelo peruana porque es una gran mujer.

“(Ethel: ¿Hubiera querido que Alondra se case con Paolo?) Sí, eso era...pero no se pudo ” , expresó la madre del popular ‘Depredador’.

En otro momento, Doña Peta remarcó que su cariño por Alondra seguirá así ella tenga su pareja. “Ella se ganó mi cariño, yo la quiero bastante (...) puedo quererla yo, pero...”, agregó.

