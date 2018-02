Doris Fundichely: ¿Actriz terminó con su enamorado por participación en Torbellino 2? [VIDEO y FOTOS]

Doris Fundichely habría terminado con su enamorado el joven Alonso Cabrera. Se especula que la razón del rompimiento sería el ingreso de la nobel actriz en la producción televisiva de Torbellino 2. Ambos han eliminado fotos de sus redes sociales.



La ruptura sería reciente porque hasta inicios de enero, Doris Fundichely publicaba fotos y videos acompañada del jovencito que le robó el corazón. Las cosas habrían llegado a su fin en quincena de enero, justo cuando se lanzo el primer spot promocional de Torbellino 2.



Todo parece indicar que el joven no habría celebrado junto a Doris Fundichely sus 18 años. La actriz publicó fotos de este día y agradeció a su familia y a sus amigos por organizarle la fiesta en la que celebró ser oficialmente una adulta.



Esta publicación llamó la atención de los seguidores de Doris Fundichely porque no hizo mención a su enamorado. En los siguientes días, la actriz eliminó cada uno de los videos y fotos en los que aparecía con el joven en Instagram.



Por su lado, el joven también hizo lo mismo en todas sus redes sociales. Doris Fundichely no se ha pronunciado sobre esta posible ruptura, la pareja hizo publico su romance en agosto de 2017, la actriz afirmaba que Alonso era el amor de su vida.

