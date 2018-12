Critican a Dorita Orbegoso por seguir asistiendo al gimnasio durante su embarazo, pero ella responde así | VIDEO | FOTOS

Dorita Orbegoso siempre ha sido una chica fitness. La bailarina y exparticipante de El Gran Show anunció recientemente que se encuentra embarazada y que está por cumplir seis meses en la dulce espera.

Según contó en entrevista con 'En Boca de Todos', los primeros meses no fueron fáciles pues todo lo que comía le caía mal. Sin embargo, al entrar a su segundo trimestre, el embarazo de Dorita Orbegoso mejoró y, con autorización de su doctora, inició una dieta saludable y retomó el gimnasio.

A través de Instagram, Dorita Orbegoso compartió unos videos de sus entrenamientos con máquinas y peso para retomar su figura, pues perdió 8 kilos durante los primeros meses de su embarazo. Ahora, la bailarina retoma un poco de su rutina.

Dorita Orbegoso

Pese a que está llevando una rutina saludable, Dorita Orbegoso ha recibido críticas por ir al gimnasio y hacer pesas y máquinas. Muchas de sus seguidoras le recomiendan dejarlas porque podría dañar a su bebé.

Ante esta situación, Dorita Orbegoso no dudó en contestarle a cada una de sus fans y asegurarles que ella jamás haría algo para dañar a su hijo, quien fue programado con muchos meses de anticipación. Además, la bailarina reveló que pasó hasta por 4 doctores hasta elegir a su actual ginecólogo.

"Todos los embarazos no son iguales Yo tuve complicaciones hasta los 4 meses me bajé de peso 8 kilos. No podia comer de todo. Mi bebé no toleraba ni el agua. Me internaron y ahora estamos bien. Mi bebé está sanito en su peso y un poco mas largo de lo normal. Si estoy entrenando es bajo la supervisión y apoyo de mi doctora, dejen esa idea que un embarazo se las pasaran en la cama como enfermas. Entreno poco peso a veces bailo, otras solo camino", se lee en su cuenta Instagram.