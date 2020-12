Dorita Orbegoso aseguró que no desea ser madre nuevamente, pues se encuentra enfocada en su pequeño Ian Pablo y su tienda virtual de ropa. “No voy a tener otro bebé, estoy segura de que me quedaré solo con mi Ian Pablo porque un hijo es una responsabilidad, sacrificio, es bastante chamba y ahorro. Siempre he trabajado y hay que aportar”, sostuvo la morocha.

¿Cómo te está yendo en el trabajo?

Tenía una productora de eventos internacionales, pero el rubro del espectáculo está en cero por la pandemia. Algunos artistas como yo nos hemos reinventado, tengo una línea de ropa virtual llamada ‘Door Perú’. Trabajo desde casa desde hace más de un año y me está yendo superbién. Antes importaba ropa, pero ahora, gracias a Dios, hemos comenzado a confeccionar modelos propios. Le estoy metiendo mucho ‘punche’ a mi negocio.

Tú no eres de las mujeres que se quedan sentadas esperando que alguien las mantenga…

Desde que llegué de provincia siempre trabajé y cuando tuve a mi bebé empecé a laborar a los 18 días con él por los canales. La gente cree que tengo empleada, que no lo cuido, pero me despierto a las 5 de la mañana para entrenar, a las 7 le doy su leche, cuando duerme aprovecho en trapear, limpiar, a la una de la tarde ya está el almuerzo, a las 2 saco a mi hijo al parque o jugamos en casa, su siesta es de 4 a 6 y ahí aprovecho en revisar mis redes sociales, hacer fotos o videos y ver telas de mis diseños.

Muchas se preguntan cuándo viene la boda…

Ahorita estoy enfocada en mi bebé y en sacar adelante mi línea de ropa.