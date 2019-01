Dorita Orbegoso: 'Sé qué padre le he dado a mi hijo'

Dorita Orbegoso recibió el Año Nuevo bailando en la ‘Fiesta Blanca’, en la que Jerry Rivera fue la figura estelar y aseguró que no tiene necesidad de presentar al padre de su hijo, porque no es una persona ‘pública’.



Dorita, ¿cómo van los síntomas?

Está creciendo rápido. Mi hijo se estiró. Estoy llevando un embarazo tranquilo, me cuido un montón entrenando, a pesar de que muchos me critican.

Sí, mucha gente te tilda de ‘imprudente’…

Los médicos dicen que una puede seguir entrenando y llevando una vida saludable. Yo siempre me he cuidado, de hecho no pongo en riesgo la vida de mi hijo.



¿Tienes antojos?

Puro pescado.

Dorita, muchos se preguntan por el padre...

Sí, pero mi vida privada la mantengo bajo cuatro llaves, no pienso cometer los errores del pasado. Soy una mujer responsable y sé qué padre le he dado a mi hijo. No tengo la necesidad de poner una foto, porque él no es persona pública. Estamos bien así. Es lo mejor. La persona pública soy yo.



¿Tienes planes de matrimonio?

No, porque estoy bien así. Ahorita la prioridad es mi hijo, que será varón.

¿Para cuándo está planificado el parto?

Para fines de marzo e inicios de abril.



TAMBIÉN LLEGÓ ‘CHEMO’ RUIZ



Por otro lado, el exesposo de Dorita, Marco ‘Chemo’ Ruiz también llegó al evento, pero evitó pronunciarse sobre ella.



“No tengo nada que hablar de ella. Siempre le deseo lo mejor a todos”, dijo.