Dorita Orbegoso contó el drama que vive con el padre de su hijo, Pablo Donayre, a quien ha denunciado por violencia familiar ante los fuertes calificativos que recibe. La modelo se presentó en el programa de ‘Magaly TV La Firme’ y mostró un video donde su expareja arranca su lujoso carro cuando ella se encontraba recostada en el vehículo.

“Me sorprende que en esta discusión, él arranca el carro y según vemos las cámaras de seguridad, él sigue manejando y te arrastra, tú sigues prendida ”, fueron las palabras de Magaly Medina, quien quedó en shock al ver las imágenes.

Ante esto, Dorita Orbegoso explicó que el suceso ocurrió cuando su expareja llegó a su casa para externar a su hijo, por lo que se enfrascó en una fuerte discusión llena de insultos por parte de Donayre.

“Él fue a recoger a mi bebé, eso fue el 17 de febrero porque apeló a una medida cautelar con externamiento, una persona que está mal psicológicamente. Yo tengo medidas de protección y eso quisiera entender de la justicia. Él exige que yo esté presente cuando lo va a recoger y lo va a retornar . Por eso he dejado de trabajar porque los viernes y domingos que él lo retorna, tengo que estar presente. Si no tengo me pone una constatación policial”, contó.

DORITA DIFUNDE AUDIOS QUE DEMUESTRAN AGRESIÓN

Dorita Orbegoso, con lágrimas en los ojos, hizo una nueva denuncia contra su ex pareja Pablo Donayre por maltrato psicológico. La bailarina ya no soporta más los abusos que sufre por parte del empresario, quien incluso amenaza con quitarle la custodia de su hijo de 5 años.

Durante una discusión acalorada, el padre del niño la insultó y la acusó de querer reemplazarlo con una nueva pareja y padrastro para su hijo. La ex actriz cómica admitió que siente temor de que su niño sea arrebatado debido a las amenazas del empresario, quien nuevamente la está atacando psicológicamente, como se evidencia en las grabaciones compartidas en el programa ‘Magaly TV, la firme’.

“Estás compartiendo la vida de mi bebé con tu marido. Qué asquerosa eres. ¿Por qué haces eso? ¿Le quieres poner un padre a mi hijo? ”, se escucha en el audio. “¿Vas a meter a mi hijo con el marido de turno? Con el primer miserable y muerto de hambre que encuentras? ¿Tan cochina puedes ser? (...) Dora, tu vida va a ser miserable , toda tu vida, esa es tu vida personal”, agrega.