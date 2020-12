Dorita Orbegoso aclaró que no le interesa tener un lazo amical con Tilsa Lozano, pues dijo que la animadora le parece una persona de ‘mal corazón’.

“No soy amiga de Tilsa, tampoco lo sería y me tiene sin cuidado su amistad, así que ahí nomás y de lejitos. Le deseo lo mejor, pero no me parece una persona de buen corazón y digo la verdad. Es mi apreciación, porque a lo largo de este tiempo que hemos tenido varios enfrentamientos en cámaras nunca me dio su voto de confianza y siempre me chancó. ¿Qué me pareció el abrazo que me dio (en ‘Reinas del show’)? Siento que no fue sincero y quiso llamar la atención. Si una persona quiere limar asperezas no debe ser delante de cámaras”, sostuvo en ‘Mujeres al mando’.

Por otro lado, la ‘morocha’ se emocionó al hablar de su pequeño hijo y señaló que está pasando por un difícil momento en el aspecto personal. “No estoy viviendo un momento bonito, son momentos difíciles, es parte de la vida, pero quiero decirle a mi bebito que lo amo con todo mi corazón”, manifestó.

Dorita, ¿te estás separando del papá de tu hijo?

No. Estamos bien, me emocioné porque hablar de mi hijo siempre me va a tocar.

Comentaste en ‘Mujeres al mando’ que estás pasando por un momento difícil… ¿tu familia está bien de salud?

Sí. Sucede que tengo una línea de ropa, pero de eso no vivo. Hago activaciones, viajo, conduzco ‘La reina de la noche’ por ‘Crea digital’ todos los viernes y me pierdo de muchas cosas con mi hijo, pero tengo que trabajar y buscármelas como muchas mujeres que trabajan para su familia. Todo mi esfuerzo es por mi hijo.