Dorita Orbegoso pidió a Tilsa Lozano que se olvide de Juan Manuel Vargas

Dorita Orbegoso comentó que cuando Tilsa Lozano encuentre el amor, dejará de referirse a Juan Manuel ‘Loco’ Vargas.



Aída Martínez contó que el ‘Loco’ Vargas quiso tener algo con ella hace un año y medio. Luego, Tilsa dijo que ella no perdonaría una infidelidad, ¿qué te parece?

Cada uno comenta de acuerdo a lo que tiene en su mente, en su corazón y negocio. Considero que ella (Tilsa) no debe hablar de terceras personas, ya pasó tanto tiempo lo del ‘Loco’. Ella está en una etapa tan bonita de su vida, con sus hijos, su familia...



¿Crees que no le va bien en el amor?

No solo a ella, hay muchas mujeres a las que no les va bien en el amor, miremos a Gisela (Valcárcel) ja, ja, ja. Creo que tiene un carácter fuerte y eso asusta a los hombres.



¿Qué le recomendarías?

Nada. Tilsa es mayor que yo, no estoy para recomendarle nada. Lo único que sí puedo decir es que no comente de terceras personas.



¿Que se olvide del ‘Loco’?

Cuando llegue la persona indicada a su vida y llene todo su corazón, ya no va a tener que hablar de él.



Ahora que estás en una etapa de mamá, ¿has dejado los rencores de lado?

En mi corazón no hay rencor, pero sí tengo bastante memoria.



¿No hay forma de que puedas tomarte un café con Tilsa?

No, y si en algún momento la invitan como jurado (en ‘Reinas del show’), escucharé su comentario y lo tomaré de quien viene.



(Deyanira Bautista)