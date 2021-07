María Elena Leiva, más conocida en redes sociales como La abuelita fit o doctora fit, rompió su silencio para disculparse por haber insultado y discriminado a los policías que la intervinieron por manejar en estado de ebriedad.

“En primer lugar quiero decirles que estoy bastante apenada y lamento mucho lo sucedido. Quiero pedirle disculpas a la Policía por mi mal comportamiento de esa noche y no solo a ellos, sino también a mis seguidores porque siempre he promovido la vida salubdale, siempre doy contenido de valor, sobre todo motivacional, y estas cosas no son nada motivacionales”, dijo la influencer de Instagram y Tik Tok. “Como todo ser humano cometí un error”, agregó.

Por otro lado, comentó que el sábado estaba celebrando el cumpleaños de su padre y se excedió con el alcohol. “Era la primera vez que le organizaba una fiesta y quise darle una sorpresa. Se me pasó la mano, tomé unos tragos de más, lamentablmente quería manejar para dejar a un tío mío. Estaba tan atontada por los tragos que no se me pasó por la cabeza no manejar”, indicó la Dra. Fit.

Y aunque reconoció su mal accionar, aseguró que a veces suceden cosas que exacerban ese tipo de actitudes. “Yo me moría de ser y pedó un vaso y no me quisieron brindar un vaso de agua”, aseguró, al mismo tiempo que contó que estuvo varias horas en la comisaría y calificó de ‘desagradable’ y ‘horrible’ la experiencia.

“Jamás va volver a suceder, recibí la sanción que tenía que recibir. Fue algo terrible pero de todo se aprende. Mil disculpas a todo el mundo, a la Policía y a mis seguidores”, agregó ‘La abuelita fit’.

DENUNCIA PERFILES FALSOS

María Elena Leiva también denunció que han creado un perfil falso de sus redes sociales y lo utilizan para colgar los videos de su intervención y agredir a sus propios seguidores. También dice que insultan a su familia.

LA AGRESIÓN DE LA DRA FIT

DE LO PEOR. María Elena Leiva, más conocida en redes como la Dra. Fit, protagonizó un escándalo tras ser intervenida por la Policía por manejar en presunto estado de ebriedad. En imágenes grabadas por los mismos efectivos, se le escucha insultarlos y discriminarlos.

“Ustedes son una ca..., una mi... Todos ustedes son una verguerza para el país, sencillamente tienen hambre. Demuéstrenme que estoy en estado de ebriedad. Son unos vendidos ¿quieres plata? ¿tienes hambre? ¿el estómago te suena? Te voy a dar tu plata mi amor, no te preocupes”, dice de la peor forma y hasta los llama ‘mis sirvientes’.

La popular influencer conocida en instagram y tik tok como ‘la abuelita fit’ y famosa por promover la vida saludable, fue captada bebiendo del pico de un caño en la comisaría y en un momento pierde el equilibrio y se le cae el teléfono.

“Me toman mi examen etílico, me ponen mi multa, les pago y se acabó”, dice de manera prepotente horas antes de haber posteado que se divertía en una reunión social, prohibida por la pandemia del Covid-19.

María Elena Leiva, antes criticada por Magaly Medina, discriminó a efectivos mientras era invervenida. Antes había posteado en Instagram que estaba en una reunión social.