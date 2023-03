Nació entre el ruido que provocaban las teclas de una máquina de escribir y el vivir acelerado como lo hace cualquier periodista. Drusila Zileri es hija de Enrique, un hombre de prensa que fue perseguido y deportado. Quizás por eso la jovencita, que hoy conduce ‘ATV Noticias: Edición central’, buscaba seguir la profesión con que había convivido tanto tiempo, intentó escapar de ese destino, pero no había forma de huir.

Drusila, ¿eres periodista por convicción o costumbre?

Quise escapar del periodismo.

¿Qué sucedió?

Ingresé a la Facultad de Arte en la Universidad Católica.

¿Te gustaba?

Tenía vocación, pinto. Pero quizá también había algo de rebeldía.

¿Cómo siguió la historia?

Estuve viviendo 12 años fuera, pero era algo que se lleva en la sangre.

¿Por qué lo dices?

Sustenté mi tesis, que era algo utópica: Crear una revista para los peruanos que viven fuera y quieran regresar. Muchos se habían ido por el terrorismo, la crisis económica.

¿Tuvo aceptación tu propuesta?

Mi profesor me dijo: ‘Eres muy visual, pero piensas como periodista’.

¿Lo asumiste?

Sí y pedí oportunidad en Univisión. Allí empecé jalando cables, alcanzándole el café a Celia Cruz.

Desde abajo.

Era quien abría la oficina. Vivía en Estados Unidos, en un lugar donde la nieve inundaba la pista y me levantaba con mi pala para retirarla.

¿En Lima tus padres te pidieron que vuelvas?

En realidad, eran del mundo, pensaban que me las arregle y me abra camino allá.

¿Qué te alejaba o te hacía rechazar esta carrera?

Creo que crecimos con mucho susto. De 6 meses de nacida, deportaron a mi papá, cuando cumplí 6 igual.

Pasaste por lo bueno y malo de esta profesión.

Me fascinaba, pero también vivía con mucho miedo.

¿Llevabas la rebeldía en tus genes?

Tenía ejemplos como Doris, mi abuela, que a mi papá no lo dejó que la llame mamá, sino por sus nombres y con los nietos igual.

¿Era una transgresora?

Fue novia de Sérvulo Gutiérrez y él la pintó desnuda.

Drusila Zileiri en entrevista a Trome. (Foto: Allengino Quintana)

¿Feminista?

No me considero así.

¿Te cruzaste con machistas?

Han hecho bromas: ‘Avanza mamita’ y respondo: Señora.

Entonces...

Me encanta ser mujer, nos toca un poquito más difícil, pero no quiero ser hombre.

Y si vamos al fútbol, ¿fan de algún equipo?

Soy de Barcelona, creo que Lionel Messi es lo máximo.

¿En Perú?

Trabajé en Latina y los camarógrafos me preguntaban de qué equipo soy y como Cienciano participaba a nivel internacional, lo mencioné en broma y ganaron todo.

Lo que queda claro es que no eres muy hincha de la Liga 1.

Si ves la Champions League y la comparas con nuestro campeonato, es como si acá se jugara en cámara lenta.

¿Algo que no entiendes en tu vida?

Que tengo ritmo para bailar, pero no oído para cantar.

¿Qué te preocupa del periodismo actual?

Debemos entender que no es un duelo y no puedes faltar el respeto porque eres el conductor del programa. La profesión no es ser el protagonista, sino descubrir a los que lo son y eso me tiene preocupada.

¿Algo más?

Se presentan notas humanas, se cae el rating y eso me frustra.

¿Quiénes son los responsables?

Somos coculpables periodistas y televidentes.

Un gran abrazo.

A ustedes y gracias por esta entrevista.

