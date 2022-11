¡CONFESIONES! Edison ‘Orejitas’ Flores se sinceró en una reciente entrevista con Jesús Alzamora y reveló que su esposa Ana Siucho tuvo algunos inconvenientes para quedar embarazada y que estuvieron en la búsqueda durante 4 meses.

“Fue algo muy especial para mi porque la buscábamos un tiempo, se nos hizo bastante difícil. Ya me estaba preocupando, Ana me metía la presión de que ella estaba bien y pensé que yo era el del problema”, indicó al ser consultado sobre si hija.

Además, Edison Flores afirmó que su familia también quiso “ayudarlo” para que Ana quede embarazada, y por eso le hicieron tomar maca negra.

“Cuando ya sabíamos que estaba embarazada y le íbamos a dar la noticia a mi familia, como ellos sabían que veníamos buscando un hijo, hasta en mi casa me recibieron con maca negra, antes de darles la noticia. Llegó un punto en el que yo dije que ya no quería nada, me frustré”, expresó.

¿Cuándo se casaron ‘Orejas’ Flores y Ana Siucho?

Edison ‘Orejas’ Flores y Ana Siucho son una de las parejas más solidas del medio futbolístico, ambos se mantienen perfil bajo, pero se muestra muy unidos en redes sociales.

La pareja se casó en el 2019 y su ceremonia, que se realizó en el Estadio Monumental, se convirtió en la “boda del año”. El evento contó con más de 800 invitado y que fue transmitido en vivo para todo el Perú.

