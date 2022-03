El conductor de ‘América hoy, Edson Dávila ‘Giselo’ se molestó con Yaco Eskenazi, el conductor de ‘En esta cocina... mando yo’ y no tuvo mejor idea que llamarle la atención en el programa en vivo.

Todo ocurrió cuando jugaban ‘Preguntas explosivos de América hoy’, donde los jugadores deben responder preguntas de cultura general.

Yaco Eskenazi estaba nervioso porque no quería perder el juego ante Christian Domínguez, el castigo era tomar un jugo con extraños ingredientes como hígado de pollo, gelatina de pata o extracto de rana.

“Para eso me invitan, para hacerme la humillación acá”, reclamó Yaco. De inmediato, intervino Edson Dávila: “Si ya sabes cómo es este programa, tú no eres nuevo”. Y Yaco respondió: “Pero si tú hoy has venido de payasa, compadre”.

Edson no soportó la broma y pidió que apaguen la música y reclamó con voz seria: “Qué pasa que yo sea payaso causa”. Y el exchico reality respondió: “Normal que vengas disfrazado, pero porque todos están regios y tu disfrazado”. Giselo explicó: “Yo me siento regio”.

Todo se trató de una broma que hizo Edson Dávila al excapitán de los Leones del reality ‘Esto es guerra’: “Me gustó tu achorada”, dijo Yaco.

