Edson Dávila cumplió 39 años de edad y su programa ‘América Hoy’ le preparó más de una sorpresa como la llegada de su madre al set de televisión. El carismático Giselo no pudo contener las lágrimas luego que Janet Barboza le recordara el esfuerzo de su madre por criarlo.

El comentario de la conductora se dio luego que la madre de Giselo le llamara la atención por hacer un ‘papelón’ en la boda de Ethel Pozo, al subirse a un podio y despertar la incomodidad de Gisela Valcárcel.

“Siempre soy así, alegre, divertido, no es que soy mala onda, ni figureti ni nada, soy así donde voy . Gente que incluso no me conoce y se cruza conmigo, sabe cómo soy. Seguro mi mamá me va a llamar la atención, le voy a explicar que es mi forma de divertirme”, dijo.

Giselo llora de emoción por sorpresa de su madre

MADRE DE GISELO LE LLAMA LA ATENCIÓN

“Edson, no era una manera de comportarse en un evento tan importante, eso era un matrimonio, no una discoteca. Por favor, qué dirán, que su mamá no lo ha educado bien. Yo siempre les he enseñado a ti y a tus hermanos a comportarse bien, qué vergüenza ”, dijo.