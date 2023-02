En la emisión de este miércoles de “América Hoy”, Edson Dávila se mostró estresado previo a tener que cumplir un infartarte reto de altura.

“Edson, ¿Dónde estás?”, preguntó Brunella Horna al enlazarse en vivo desde Puente Piedra con Edson. El popular ‘Giselo’ no se mostró muy contento con la tarea encomendada y pidió hablar con Gisela Valcárcel.

“Guarden silencio, por favor. Me podrías comunicar con la señora Gisela Valcárcel, por favor. Esto no es broma, esto ya es otro bolo. De verdad, no puede ser posible que me hagan hacer otra escalera al cielo” , reclamó Edson’ previo a realizar el reto.

Janet Barboza no se mostró muy contenta con lo dicho por su compañera y le recordó que ella también hizo algunos sacrificios por generar contenido para el matutino.

“Bueno, te cuento que viajé hasta Cajamarca, me fui en avión y luego cinco horas en carro, llegué hacer mi reportaje. Y tú por irte hasta Puente Piedra, que está súper cerca a hacer este jueguito te pones así”, advirtió la ‘rulitos’.

Tras escucharla, Edson sorprendió a más de uno luego que le pidiera a Janet que guarde silencio. “Usted habla y habla, Señora ¡Ya cállese” Deje hablar a los demás. Me da cólera Ethel, yo siempre tengo que hacer todo”, apuntó el colaborador de AH generando asombro en el set.

Sin embargo, Janet le restó importancia y pidió que realice el reto. “Ya lloraste, ya sube ya. El tiempo en televisión es oro, ya sube Edson”, atinó a decir Barboza.

