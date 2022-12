En la reciente emisión de “América Hoy”, Isabel Acevedo y Edson Dávila decidieron dejar atrás las diferencias que tuvieron meses atrás después el popular ‘Giselo’ revelara una infidencia sobre ella en televisión. Como se recuerda, Chabelita se molestó con el popular ‘Giselo’ porque reveló que ella estaba en una relación amorosa con Kervin Valdizán cuando inició su romance con Christian Domínguez.

“Yo esto de acuerdo con la molestia de Isabel Acevedo”, dijo Janet Barboza tras ver ingresar a Isabel al set del matutino. Sin embargo, la bailarina aseguró que es momento de dejar todo atrás.

“Estamos en vísperas de Navidad, es momento de unión, amor, paz, sobre todo paz, es momento de compartir estamos en televisión y tenemos que tener correa, por eso estoy acá”, respondió.

Tras ello, Edson intervino para hablar del cariño que le tiene a Isabel Acevedo y para disculparse por soltar una infidencia de ella en televisión nacional.

“Querida Isabel, dame la mano, a veces escuchan la versión de una persona y no de la otra persona, no te rías, yo sé que mi cara da risa, pero sabes qué Isabel, yo te pido disculpas por el comentario que dije aquí, no volverá a ocurrir nunca más”, dijo con sinceridad ‘Giselo’.

“Él sabe que yo lo quiero, hemos trabajado muchos años juntos, le creo”, comentó previo a darle un abrazo sincero al co-conductor del matutino. “Amigo te he extrañado. Es un personaje tan ocurrente, saca carcajadas a cualquiera”, acotó Chabelita.

Isabel Acevedo hace revelación sobre su futuro con Rodney

La bailarina Isabel Acevedo sorprendió a los conductores de “América Hoy” al revelar que su pareja, el empresario Rodney Rodríguez, le ha pedido que tengan un hijo.

“La verdad sí lo he pensado. (¿Si Rodney es papá?) Sí, tiene dos niñas, pero él ya quiere tener un hijo el próximo año”, comentó en un inicio Acevedo.

Sin embargo, la bailarina le ha dejado en claro a Rodney que aún no se siente preparada para convertirse en madre, pues ahora está enfocada en sus proyectos personales. “Yo le he dicho que no. Principalmente quiero estar preparada y tener mis propias cosas. Estar estable como empresaria ya sea aquí o allá”, puntualizó.

