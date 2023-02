Edson Dávila aconsejó a Sofía Franco que le siga los pasos a Sheyla Rojas y que se busque un novio en México. El comentario del integrante de “América Hoy” vino después de que la exconductora de TV asegurara que no retomó su romance con Álvaro Paz de la Barra.

“La vida te da oportunidad, en realidad, si somos excelentes padres, hoy por hoy, nos llevamos mucho mejor que antes, es la realidad. Sé que estás viendo, un saludo para ti Álvaro, ya más tarde conversamos”, dijo Sofía este miércoles ante las cámaras del matutino.

Ante ello, el popular ‘Giselo’ dijo: “Sofi, tú tranquila, de repente en México conoces a alguien, como Sheyla, acá no hay nada bueno. Claro hermana, allá es la cosa”.

Sofía le aseguró al compañero de Ethel Poo que incluso él podría encontrar alguna opción. “Hay bastante mercado para ti Edson, por si no funciona tu relación”, respondió Franco.

Edson, sin pensarlo mucho, confesó que si se le abriera la oportunidad de irse, lo haría sin importarle si está o no en una relación. “Ay no, yo me voy con relación o no, yo me voy dejo todo. A mí no me importa nada. Allá me puedo conseguir manager”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR