¿CÓMO? En ‘América Hoy’, Edson Dávila narró que en abril hizo una colaboración y le regalaron entradas para el concierto de Daddy Yankee. Luego de las denuncias de estafa masivas que se dieron, el popular ‘Giselo’ estaba muy preocupado.

“Yo hice una colaboración (...) Me dijo te regalo dos entradas, en abril, ayer cuando fui con la entrada estaba persignándome y dije ‘ojalá no me hagan pasar la vergüenza’ (...) Llego y me dicen: “falso””, explicó.

Tras ello, Giselo le escribió a la persona que le dio las entradas, pero el personal de seguridad le dijo que todo era broma. “Yo me puse pálido (...) y la chica me dice “mentira””, agregó.

Janet Barboza critica a Teleticket por no reforzar seguridad en tickets para conciertos

Luego de conocer que cientos de personas fueron estafadas con entradas falsas, Janet Barboza manifestó que la empresa encargada de vender los tickets es una de las principales responsables.

“Me sorprende tremendamente que una empresa como Teleticket, que tiene toda la experiencia vendiendo entradas para diferentes conciertos, sea tan fácil la manera en la que vulneran los tickets para poder ingresar y sacar a mucha gente”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

Shakira se fue detrás de Gerard Piqué en auto, según periodista español

Janet Barboza deploró actitud grotesca de Miguel Trauco: “Ídolo de barro, un hombre agresivo”

‘Los QR de la estafa’: la modalidad de robo con las entradas del concierto de Daddy Yankee en Perú