Edu Saettone dejó el penal Ancón II tras fallo del Poder Judicial con el que recobró su libertad [FOTOS]

Tras permanecer 80 días preso, Edu Saettone abandonó el penal Ancón II esta tarde luego de que el Poder Judicial varió su mandato de 4 años prisión efectiva a suspendida por el atropello y muerte de María Elena Coronado, ocurrido en 2012.



Con semblante tranquilo, Edu Saettone se despidió con un apretón de manos del personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que vigilaba la puerta del penal y abordó la camioneta negra KIA que aguardaba su salida, en la que se encontraba su madre.

Sin prestar declaraciones a la prensa que lo esperaba desde hace horas en la entrada del penal Ancón II, el conductor de televisión y radio solo atinó a saludar a las cámaras que rodearon el vehículo en el que se encontraba.



La Sexta Sala Penal de Lima impuso a Edu Saettone cuatro años de prisión suspendida, por el plazo de 3 años, y el pago de 304 mil soles por concepto de reparación civil por el fallecimiento de María Elena Coronado.



Durante el mencionado periodo de tiempo, Edu Saettone deberá cumplir reglas de conducta como no variar de domicilio sin previo aviso; no incurrir en ningún hecho ilícito y cumplir con el pago total de la reparación civil impuesta en el lapso de un año.



Asimismo, Edu Saettone deberá comparecer a la Oficina de Registro y Control Biométrico mensualmente para registrar su huella dactilar. También quedó inhabilitado de conducir cualquier tipo de vehículo durante el tiempo de su condena.

Por su parte, los hijos de María Elena Coronado expresaron en el programa Beto a Saber su indignación con la liberación de Edu Saettone, ya que había muchas probabilidades de que sucediera “por todo lo que se vivió en el proceso” y ello evidencia que “no hay justicia en el Perú”.



En esa misma línea, Beto Ortiz cuestionó que en el fallo se exhibe que el delito que cometió Edu Saettone es de "naturaleza culposa por no haber observado las señales de tránsito" y hace referencia a "su titulo profesional y que desarrolla una actividad profesional pública" para justificar que cumpla su condena con prisión suspendida.

