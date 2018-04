Edu Saettone nuevamente en libertad: Poder Judicial varió su condena de prisión efectiva a suspendida

Edu Saettone nuevamente en libertad. El Poder Judicial revocó la condena de cuatro años de prisión efectiva que cumplía el conductor de televisión y radio por el atropello y muerte de María Elena Coronado, ocurrida en agosto de 2012.



La Sexta Sala Penal de Lima impuso a Edu Saettone cuatro años de prisión suspendida, por el plazo de 3 años, y el pago de 304 mil soles por concepto de reparación civil por el fallecimiento de María Elena Coronado.

Corte Superior de Justicia impuso 4 años de prisión suspendida a Edu Saettone Corte Superior de Justicia impuso 4 años de prisión suspendida a Edu Saettone

Durante el mencionado periodo de tiempo, Edu Saettone deberá cumplir reglas de conducta como no variar de domicilio sin previo aviso; no incurrir en ningún hecho ilícito y cumplir con el pago total de la reparación civil impuesta en el lapso de un año.



Asimismo, Edu Saettone deberá comparecer a la Oficina de Registro y Control Biométrico mensualmente para registrar su huella dactilar. También quedó inhabilitado de conducir cualquier tipo de vehículo durante el tiempo de su condena.

De esta forma, el Poder Judicial ordenó la inmediata libertad de Edu Saettone, quien se encuentra recluido desde enero pasado en el penal Piedras Gordas II en Ancón luego de salir de la clandestinidad y entregarse a las autoridades.



Hace unas semanas, diferentes figuras de la televisión y amigos de Edu Saettoneempezaron una campaña vía redes sociales para que salga de prisión, es decir que se le dicte prisión suspendida por el delito de homicidio culposo. El video generó polémica y malestar.

Edu Saettone es trasladado a sede del Poder Judicial. Video: Latina

Uno de sus principales opositores fue Beto Ortiz, quien desde su columna en Perú21 aseguró que en casos como el de Edu Saettone, existe una brecha entre las personas 'blancas' y con dinero y las personas 'cholas' y sin mucha plata.



También Adolfo Chuiman, una de las figuras de la televisión que salió en el polémico video a favor de Edu Saettone, afirmó que no conoce el caso del encarcelado conductor de TV y radio y de que habría sido utilizado.



