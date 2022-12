El cantante criollo Eduardo del Perú y su hijo Edy de los BTF, quien es rockero, unieron sus talentos y ahora forman parte de ‘La voz generaciones’. Además, comentó que este es un nuevo reto en su carrera artística.

“Veo que participan de todo además de gente profesional como yo. No iba a participar, pero decidí hacerlo porque los criollos no tenemos ventana y es una oportunidad para mí, después de dos décadas de haber ganado en Viña del Mar, estar en dicho programa y que también mi hijo siga demostrando su talento”, comentó Eduardo

Y qué tal la experiencia de cantar con su hijo en ‘La voz generaciones’.

Hubo nervios en un comienzo, pero los superé y ahí estamos hasta donde lleguemos.

De quién fue la idea de ir al programa.

Decidimos participar juntos. Yo no me decidía, pero uno no deja de aprender así que seguimos en la brecha.

Es una vitrina importante como dice.

Así es y estamos haciendo música peruana.

Su hijo es rockero, cada uno hace la música a su estilo.

Eso es y fusionados los ritmos, por eso mi hijo decidió que nos vayamos con Tony y Mimi quienes son grandes entrenadores.

Es cierto y Tony también hace fusión, así que ese podría ser un plus...

Cierto. Además, Edy es rockero y yo criollo. Él también canta criollo y yo rock, ambos estamos aprendiendo.

LA VOZ GENERACIONES

Latina Televisión anunció el estreno de ‘La Voz Generaciones”.

Los conductores Cristian Rivero y Karen Schwarz anunciaron que Tony Succar, Mimy Succar, Eva Ayllón y Christian Yaipén serán los entrenadores oficiales de este nuevo espacio de la pantalla chica.

“Estamos muy emocionados de compartir esta gran noticia con ustedes. En diciembre llegará el gran estreno de ‘La Voz Generaciones’, y Latina Televisión se convierte en el primer canal de televisión de Latinoamérica en transmitir esta nueva versión”, señalaron Rivero y Schwarz, los conductores del programa.

Durante la trasmisión en vivo, la primera en ser presentada fue Eva Ayllón, pieza fundamental del programa de canto y junto a ella, también se presentó a Christian Yaipén, vocalista principal del Grupo 5, quien regresa a Latina después de meses.

Finalmente, la sorpresa llegó con el anuncio de Tony Succar y Mimy Succar, como entrenadores en silla doble. Madre e hijo se encuentran en el país para buscar a las mejores voces del Perú.

“La Voz Generaciones” es una adaptación de uno de los programas más populares de la pantalla chica: “La Voz Perú”. El concurso de canto presentará grupos, de al menos dos miembros, provenientes de diferentes generaciones sin límite de edad. Los grupos deben tener una relación como familiares, amigos, estudiantes y profesores, vecinos, etc.