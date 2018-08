Edwin Sierra regresó a la radio tras estar suspendido una semana por la acusación de abuso de Greysi Ulloa | FOTOS

El último viernes, la Radio Nueva Q anunció la suspensión temporal del programa Qumbias y Risas de Edwin Sierra. Todo esto sucedió después de la denuncia pública que hizo Greysi Ulloa en Tengo Algo Que Decirte. La colombiana acusó al cómico de abusar de ella cuando era menor de edad.

"Queremos informar que le otorgaremos el espacio y el tiempo necesarios para que pueda resolver la delicada situación que atraviesa en el ámbito de su vida personal, por lo que su programa estará temporalmente fuera del aire", se lee en el comunicado enviado por la emisora el último viernes sobre Edwin Sierra.

Sin embargo, este lunes, el programa Qumbias y Risas regresó en su horario habitual con sus dos conductores: Edwin Sierra y Oscar del Río en vivo y en directo. A las 7 a.m. en punto, el cómico empezó el programa bromeando.

"El programa no es grabado, estamos en vivo y directo. Soy yo (se ríe). Muchos decían que no estaba en la radio, pero acá estoy, para todos aquellos que hablaban. Estoy acá haciendo lo que más me gusta, divertir al público", dijo Edwin Sierra.

Como se sabe, el conductor radial entablará una demanda por difamación contra Greysi Ulloa tras acusarlo en TV de haber abusado de ella y, supuestamente, obligado a abortar a su bebé, fruto de su relación clandestina. Edwin Sierra también envió una carta notarial a Latina.

