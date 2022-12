Johanna San Miguel recurrió a su perfil de Instagram luego que ‘Los Guerreros’ triunfaron en la final del reality “Esto es guerra” en la noche del 21 de diciembre.

A través de su mensaje, la presentadora de EEG dijo estar agradecida con los integrantes de ‘Los Guerreros’ por su esfuerzo y entrega en la competencia.

“Dicen que amar lo que haces es una bendición. Cuan cierto. Yo soy actriz, esa es mi esencia y amo el teatro. También soy una guerrera fuera y dentro de EEG. La adrenalina que vivo todos los días alentando a mi equipo no la cambio por nada. Me hace sentir viva y eso me pone feliz. Tendrían que estar ahí para saber lo que vivimos todas las noches”, expresó.

“Hoy ganamos y celebramos, pero eso no es lo importante. Este post es para agradecer a mi equipo y a todo el fandom. A mis ‘Guerreras’ y ‘Guerreros’: Gracias y los amo mucho”, añadió Johanna.

Finalmente, la ‘Mamá leona’ se dirigió a los ‘haters’ (odiadores) que criticaron el triunfo de ‘Los Guerreros’ y señalaron que hubo favoritismo por parte de la producción.

“Posdata, haters no se gasten en comentar porque serán eliminados. Besi” , sentenció Johanna San Miguel.

Ale Baigorria le dice adiós a EEG y denuncia favoritismo

Tras la final de “Esto es guerra”, Alejandra Baigorria no dudó en cuestionar a la producción del reality y denunciar que hubo favoritismo hacia el equipo de ‘Los Guerreros’, liderado por Patricio Parodi.

“Adiós, con todo el dolor de mi corazón me despido de ustedes. Llevar esta camiseta (de ‘Los Combatientes’) es luchar, llorar, ir contra todas las injusticias... ¡Duele y duele mucho! Adiós, adiós mi equipo querido. Discúlpenme por no poder luchar más, traté... pero siempre los resultados serán los mismos. Los amo”, dijo Ale.

VIDEO RECOMENDADO

TE PUEDE INTERESAR